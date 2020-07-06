«Коронавирус может дрейфовать по улицам по воздуху» – ВОЗ призвали сменить отношение к КВИ



Почти 240 ученых из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть рекомендации по коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает The New York Times.

«ВОЗ уже давно считает, что коронавирус распространяется главным образом в виде крупных дыхательных капель, которые при кашле и чихании инфицированных быстро оказываются на полу. Но в открытом письме в ВОЗ 239 ученых из 32 стран изложили факты, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заразить людей, и призывают организацию пересмотреть свои рекомендации», — говорится в сообщении.

По мнению ученых, частицы инфекции меньше, чем считают в ВОЗ, они распространяются по воздуху и их не способны сдержать обычные маски.

«Медицинским работникам могут понадобиться маски N95, которые отфильтровывают даже самые маленькие респираторные капли, поскольку они заботятся о пациентах с коронавирусом», — сказано в сообщении.

Доктор Бенедетта Аллегранци – технический руководитель ВОЗ по инфекционному контролю, считает, что доказательства распространения вируса по воздуху неубедительны.

«Особенно в последние пару месяцев мы неоднократно заявляли, что считаем воздушную передачу возможной, но, безусловно, не подкрепляемой твердыми или даже четкими доказательствами. По этому поводу идет сильная дискуссия», — заявила Аллегранци.

Издание заявляет о том, что принципы ВОЗ могут не соответствовать науке. Также отмечается неготовность ВОЗ отклоняться от своей консервативной точки зрения.

«Если бы мы начали пересматривать ситуацию с передачей по воздуху, мы должны были бы быть готовы изменить многое из того, что мы делаем. Я думаю, что это хорошая идея, очень хорошая идея, но она вызовет огромную дрожь в сообществе, борющемся с инфекцией», — сказала эпидемиолог из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Мэри-Луиза МакЛоуз.

Также сообщается, что ученые не смогли вырастить коронавирус из аэрозолей, но, как подчеркивается, это не означает, что аэрозоли, которые образуются при чихании и кашле, не являются заразными.

«У нас есть представление о том, что воздушная передача означает, что капли, висящие в воздухе, способны заразить вас много часов спустя, дрейфуя по улицам, через почтовые ящики и повсюду попадая в дома», — сказал профессор эпидемиологии Уильям Ханаге.

Ученые призвали ВОЗ придерживаться принципа «предосторожности» и относиться к КВИ так, будто это самый худший из вирусов и рекомендовать самую лучшую защиту от него, насколько это возможно.