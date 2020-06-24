Коронавирус: кого доставляют в больницу, а кого оставляют лечиться дома



Об алгоритме оказания неотложной помощи пациентам с коронавирусом рассказал исполняющий обязанности председателя правления национального координационного центра экстренной медицины Бауыржан Джусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Следует отметить, что в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения коронавирусной инфекции утвержден алгоритм оказания неотложной помощи пациентам. Таким образом, при обслуживании вызова бригадой скорой помощи в первую очередь оценивается общее состояние пациента, наличие одышки, частота дыхания в минуту, температура тела и насыщение крови кислородом. И по этим показателям будет определен дальнейший подход», — сказал он в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.



По его словам, при выявлении легкого течения заболевания пациент, не имеющий одышки и факторов риска, остается на дому. Далее он находится под наблюдением участкового врача поликлиники.



«Если пациент имеет тяжелую или среднюю форму течения болезни, а также факторы риска – то есть возраст свыше 60 лет, такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, хронические заболевания легких, он доставляется в стационар для дальнейшего лечения. В целом, в настоящее время все работники бригад скорой медицинской помощи обучены алгоритму выявления больных коронавирусной инфекцией. Бригады оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и средствами защиты», — сказал Бауыржан Жусупов.

«Кроме того, во исполнение поручения Президента будут осуществлены доплаты сотрудникам скорой медицинской помощи для стимулирования и поддержки медицинских работников, привлеченных к проведению противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом. В мае этого года 11 823 работникам скорой медицинской помощи было выплачено более 2 млрд тенге», — заключил спикер.