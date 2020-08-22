Коронавирус: когда наступит конец пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что победить коронавирус удастся меньше чем за два года. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сравнил нынешнюю пандемию с эпидемией испанки 100 лет назад, напомнив, что тогда мир страдал два года. В Ливане власти ввели карантин, пекинцам разрешили ходить без масок, а в Польше зафиксирован скачок заражений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.



«С одной стороны, мир более глобален, у нас больше связей, а значит и больше возможностей быстрее заразиться, но с другой стороны ситуация выгодно отличается от 1918 года, потому что у нас больше технологий, и мы надеемся искоренить вирус менее чем, через два года», — сказал в пятницу глава ВОЗ.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, почти достигло 23 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 280 тысяч. За весь период пандемии скончались более 795 тысяч заболевших. Для сравнения, от испанки с февраля 1918 по апрель 1920 прошло три волны гриппа, за это время умерли 50 млн человек, заразились 500 миллионов.

В Ливане в пятницу власти ввели двухнедельный карантин, опасаясь распространения инфекции, с которой, в случае резкого скачка, может не справиться местная служба здравоохранения. Введенный в связи с этим карантин, как и комендантский час, не скажется на идущих восстановительных работах в Бейруте после мощного взрыва в порту. Всего в Ливане зафиксировано почти 11 тысяч инфицированных и 113 смертей от Covid-19. В Южной Корее власти пытаются отследить тысячи участников антиправительственного митинга в прошедшие выходные. Большинство из демонстрантов — прихожане протестантской церкви «Саранг Джейл», вокруг которой и зафиксирован рост новых инфицированных. В пятницу Центр контроля за распространением и профилактикой заболеваний Южной Кореи сообщил о 324 новых инфицированных за минувшие сутки — это самый существенный прирост с начала марта.



Жители Пекина впервые за многие месяцы с начала карантина могут ходить по улицам без маски, поскольку, как сообщили местные власти, случаи коронавируса в столице Китая идут на убыль. Однако меры социального дистанцирования по-прежнему остаются в силе, и многие пекинцы предпочитают носить маску.

Власти Гонконга с 1 сентября предлагают всем без исключения жителям бесплатный тест на коронавирус. Население Гонконга составляет 7,4 млн. Однако некоторые высказывают осторожность в связи с новой инициативой, опасаясь, что власти в Пекине могут воспользоваться тестами для сбора ДНК населения в целях дальнейшего контроля. Глава Гонконга Кэрри Лэм отвергла опасения, сказав, что все взятые образцы будут уничтожаться.

В Индии за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 68 тысяч, при этом общее число заболевших в этой стране приближается к 3 млн. Ситуация в Европе

41 школа в Берлине сообщает о том, что среди ее учеников или учителей имеются инфицированные коронавирусом. Школы в Берлине были открыты всего две недели назад. В Польше отмечен самый серьезный скачок инфекции с начала пандемии — 903 новых заболевших и 13 смертей, согласно данным, опубликованным польским минздравом. Рост числа инфицированных происходит, по данным властей, за счет возвращающихся из-за границы жителей страны после отпусков и крупных мероприятий, в частности, свадеб. Всего в Польше 60 тысяч заразившихся и 1,3 тысячи смертей, что значительно ниже, чем во многих других европейских странах.

Министр здравоохранения Испании Фернандо Симон предупредил в пятницу: «Не надо заблуждаться: дела идут не очень хорошо». За прошедшие два дня в Испании было выявлено более 3 тысяч новых заболевших. Инфекция распространяется, в основном, за счет молодежи, не соблюдающей нормы социальной дистанции.



Во Франции также растет кривая — 4,7 тысячи новых инфицированных и 35 новых очагов выявлено за минувшие сутки. По словам министра образования Франции Жана-Мишеля Бланке, в школах с сентября все дети старше 11 лет должны будут носить маски. В младших классах в масках должны быть учителя. В Литве по новому распоряжению ношение масок стало обязательным на всех мероприятиях — как уличных, так и проводимых в помещениях — и во всех учреждениях общепита.

Япония тестирует «локтевые ручки» В Японии в тестовом режиме испытания проходят новые дверные ручки, которые можно открыть локтем. Это позволяет избежать необходимости браться за нее рукой и тем самым сокращает вероятность передачи инфекции. Японская авиакомпания ANA тестирует новые «локтевые ручки» в токийском аэропорту Ханеда. Они состоят из двух компонентов: один представляет собой скользящий замок, позволяющий человеку локтем закрыть и запереть дверь изнутри. Вторая часть этого механизма дает возможность открыть дверь легким движением локтя. ANA сообщает, что по итогам опроса посетителей будет принято решение, вводить ли подобные ручки в эксплуатацию. Ранее подобные механизмы тестировали в других странах.

Американский фармацевтический гигант Pfizer совместно со своим немецким партнером, компанией BioNTech, сообщают, что разработанная ими вакцина против коронавируса может быть подана на регистрацию к октябрю.