Кому нужен такой футбол?

Как такое стало возможным? Этим вопросом задавались, в первую очередь, болельщики. Они же первыми открыто выступили против сложившейся ситуации. После смены руководства области болельщики старшего поколения добились приема главы региона Махамбета Досмухамбетова, поставив вопрос ребром: отправить в отставку руководство клуба в полном составе. Все беды команды они связывают именно с некомпетентностью администрации.

КАК ЭТО БЫЛО

Для полноты картины вернемся на пару лет назад. Осенью 2018 года новым руководителем команды стал Конысбай Шпанов. Уже тогда в околофутбольных кругах поговаривали, что бывший самбист Шпанов является фигурой номинальной. А настоящим хозяином клуба является Азат Казиханов, получивший ФК «Атырау» в доверительное управление и решающий все единолично. Личность известного в прошлом боксера Казиханова – разговор отдельный. Вот что писала о нем республиканская пресса: «В 2016 году Казиханов был назначен на должность генерального директора «Акжайыка», и в конце того же года возник скандал с переплатой премий и подъемных, выявленной ревизионной комиссией Западно-Казахстанской области. Продержавшись на должности руководителя всего полгода, летом 2017 Казихановподал в отставку по собственному желанию, оставив после себя задолженность на внушительную сумму. По достоверной информации, долги закрываются до сих пор. После уральского пребывания Казиханов вернулся в родной Актобе. В сети ходили слухи о том, что он может возглавить местный одноименный ФК. На деле же Азату была предложена должность заместителя руководителя физкультуры и спорта Актюбинской области, но здесь он тоже не задержался, проработав меньше года. Согласно источникам из тамошнего акимата, Казиханову пришлось в спешке снять с себя полномочия по причине грядущей финансовой проверки. И не забыл по пути вляпаться в мутную историю с исключением известной самбистки Раисы Байлиевой из списка получателей спортивной стипендии».

В нефтяной столице страны «кризисный менеджер» появился под занавес сезона 2018 года и повлиять на итоги чемпионата не мог. Но им были сделаны весьма громкие заявления о том, что клуб проведет реконструкцию стадионов «Мунайшы» и «Судоремонтник», а в предстоящем первенстве «Атырау» будет, как минимум, в восьмерке сильнейших. А вот селекционная работа в межсезонье не удовлетворила болельщиков. Новые футболисты ФК «Атырау», мягко говоря, совсем не радовали. Победа в стартовом матче в гостях над кызылординским «Кайсаром» не прибавила оптимизма фанатам клуба. Случайно забитый гол в игре, где явно доминировал соперник, принес победу нефтяникам. От этой виктории веяло откровенной тревогой за будущее. Как тогда высказался один мой знакомый, «так в футбол не играют».

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ

В новом сезоне главным тренером команды был назначен Виктор Кумыков – специалист грамотный и амбициозный. Но после первого победного матча атырауская команда потерпела пять(!) поражений кряду, и наставник подал в отставку. Что же случилось?

– При новом руководстве селекции не было вообще. Вылет «Атырау» – классический пример, как рыба гниет с головы, – так Кумыков высказался об итогах чемпионта 2019 года много позже.

Тут нелишне будет вспомнить слова Вахида Масудова годом ранее: «Руководитель видит свою картину перед началом сезона. Потом случается пожар, и все начинают бегать, что-то объяснять, искать виновных. В формировании «Атырау», например, кто только не участвовал, но только не представители тренерского штаба! У каждого футболиста был свой агент, какая-то «крыша», делавшая его неподсудным. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть проблемы. Стоило убрать несколько человек, дать дорогу местным молодым парням, привлечь двух-трех исполнителей со стороны – и «Атырау» был бы намного выше в турнирной таблице. Мне же не дали исключить даже злостных нарушителей режима, любящих выпить, ребят, снизивших требовательность к себе, плевавших на тренировки и команду с высокой колокольни. Разве могу я, всю жизнь отвечавший перед коллективом за свою игру, закрывать глаза на подобные вещи и молчать при этом?»

Другими словами, тренер назначался после формирования команды, то есть борцы и боксеры собирали футболистов, а затем приглашали тренера, чтобы из этих ребят сделать команду. О каком тренерском видении и новой тактике команды может идти речь в такой ситуации? После ухода российского специалиста в клуб был приглашен другой главный тренер – белорус Олег Дулуб. Признаться, это имя в казахстанском футболе вообще незнакомо. Но и ему не дали возможности сформировать настоящую команду, хотя в перерыве чемпионата состав претерпел обновление. Чем запомнился белорус? Несколько матчей явно смахивали на «договорные», особенно ответная полуфинальная встреча за Кубок Казахстана с «Ордабасы».

Совсем скоро выяснилось, что спасти клуб от вылета в первый дивизион белорусскому специалисту не по силам – с ним распрощались и заменили отечественным тренером Аскаром Кожабергеновым. Он должен был стать мессией, но в той ситуации «Атырау» не спасли бы даже Моуриньо на пару с Гвардиолой. В итоге руководство клуба отстранило и его, и результат известен – вылет в первую лигу.

ТАК ЧЕГО ХОТЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Мы встретились с наиболее активными фанатами атыраускогофутбола – Алтынбеком Нсангалиевым, Муратом Абдировым, Федором Вороновым и Какимжаном Куанышевым. Именно они побывали на приеме у акима Атырауской области, встречались с заместителем акима Бакытгуль Хаменовой. А пожеланий было два. Первое: замена руководства клуба на местных специалистов футбола. По их мнению, руководителями должны быть люди, компетентные в игре №1. И, что немаловажно, представителями Атырау, которым не безразлична судьба местного футбола. И второе: отмена пагубной практики передачи спортивных клубов в доверительное управление. По их мнению, получив тот или иной клуб в такую форму управления, хозяева ведут себя отнюдь не по-хозяйски и вместо развития занимаются разбазариваниембюджетных денег. Кто может гарантировать, что лет через пять эти люди самоустранятся, а уровень игры к тому времени окажется хуже некуда? Сегодняшнее состояние нашего футбола – тому яркое подтверждение. В свою очередь областное управление спорта разводит руками – мол, влиять на действия хозяев оно не может, поскольку клуб стал, по сути, частным.

«Но ведь деньги-то бюджетные, то есть наши с вами. Почему мы не можем требовать отчета об их расходовании?» – вопрошают болельщики.

«Любой спортивный коллектив – будь то футбол или хоккей – надо возвращать в ведомство управления спорта, – считают не безразличные к спорту люди. – А отдать в частные руки можно только в том случае, если кто-нибудь согласится полностью взять его на свой баланс, без привлечения бюджетных средств». К слову, в казахстанском футболе есть только одна команда, которая находится в частных руках – алматинский «Кайрат». Вот пример для подражания.

Конечно, никто никого впрямую не обвиняет – это только намеки и предположения. Но в свете последних заявлений антикоррупционного комитета области о хищении 160 миллионов тенге из бюджета ФК «Атырау» многие недомолвки и подозрения как бы находят свое объяснение. К тому же, по неподтвержденным данным, клуб не расплатился с гостиницей в Турции, где зимой проводил учебно-тренировочные сборы, а футболисты уже три месяца не получали зарплату. Такими темпами футбол в одном из самых богатых регионов страны прикажет долго жить еще до начала сезона.

Кайрат САТАЕВ