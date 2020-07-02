Какие препараты принимать при коронавирусе

На этот вопрос ответила руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жазира Ембердиева, передает МИА «Казинформ».

При появлении первых симптомов необходимо обильное питье, постельный режим. Из жаропонижающих препаратов рекомендуется употреблять парацетамол, ибуфен, нимесулид. Противовирусные препараты – ингавирин, терафлю, фервекс. Из антикоагулянтов – ацетилсалициловая кислота (аспирин), препараты калия – по показаниям. Также от кашля помогают АЦЦ 600, ингаляции, растительные сиропы (проспан), корень солодки и другие препараты. Рекомендуем полоскать горло антисептиками, солевыми растворами, принимать витамины С, Д. Следовать пронпозиции – лежать на животе по одному часу 4-5 раза в день для облегчения вентиляции легких и профилактики одышки. Кроме того, рекомендуем заниматься дыхательной гимнастикой. При легком и среднем течении заболевания – антибиотики противопоказаны», — заключила эксперт.