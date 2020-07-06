Как бороться с коронавирусом в домашних условиях

Большинство пациентов (до 80%) в Казахстане переносят инфекцию в лёгкой форме, они не нуждаются в госпитализации в инфекционный стационар и получают лечение в домашних условиях. Однако COVID-19 имеет свои особенности, на которые необходимо обращать внимание при лечении на дому, чтобы не пропустить ухудшения состояния. Как бороться с коронавирусом дома? Рекомендациями делится руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жазира Ембердиева, передает МИА «Казинформ».

— Если у вас проявились первые признаки коронавирусной инфекции, то нужно не паниковать, оставаться дома, предупредить руководство, изолироваться от других членов семьи, позвонить в поликлинику по месту жительства или в колл-центр на 1406. Также сообщить участковому врачу о наличии у вас симптомов коронавирусной инфекции.

— Наиболее частыми признаками являются: общая слабость, першение в горле, сухой кашель, потеря обоняния, вкуса, повышение температуры до 38-39 и выше с ознобом, сильная головная боль, боль в мышцах. Иногда может быть расстройство пищеварения – рвота и диарея. Появление дискомфорта в грудной клетке или затруднение дыхания с нарастающей одышкой является характерным проявлением коронавирусной инфекции, которое начинается на 4-8 день болезни. При нарастании симптомов инфекции необходимо немедленно вызывать участкового врача и позвонить в скорую неотложную помощь.

— Продолжительность симптомов вируса значительно дольше, чем привычной простуды или гриппа (от 10-14 дней — при лёгком течении болезни, до нескольких недель — в тяжёлых ситуациях). При ОРВИ, гриппе в среднем течение заболевания – до 5-7 дней.

— Чтобы подтвердить или опровергнуть Ваши подозрения на коронавирусную инфекцию, следует обратиться к участковому врачу. Доктор оценит симптомы и, если необходимо, назначит обследование на COVID-19 — мазок из носа и зева, чтобы выявить частицы вируса на слизистой методом ПЦР. Понятно, что чем более выражены симптомы, тем чаще бывает положительным тест.

— Изолироваться можно дома или в лечебном учреждении. Место для изоляции определяет врач. Решение врачом поликлиники принимается на основании клинической картины — если вам субъективно становится хуже, трудно дышать, есть боль в грудной клетке, вы не можете встать с постели и нарастает слабость, то лечиться вам лучше в больнице.

— Коронавирусная инфекция в амбулаторных условиях требует исключительно поддерживающей терапии. Это значит, что пока нет доказанных медикаментов, которые воздействуют на сам вирус. Поэтому, как и при любой ОРВИ, при COVID-19 самое важное – это помочь организму справиться с болезнью самостоятельно. Обильное питье жидкости – вода, чай, морсы, снижение высокой температуры (более 38,5℃), изолироваться в отдельной комнате.

При согласовании с врачом можно принимать:

1. Парацетамол, аспирин, нимесулид (таблетки) для снижения температуры;

2. Ингавирин по 90 мг 1 капсула в день – 5 дней или

3. Тамифлю по 75 мг 2 раза в день 5 дней

4. АЦЦ по 600 мг 2 раза в день 5 дней 5. Полоскание горла раствором фурацилина 4-5 раз в день

— Если есть сопутствующие хронические заболевания, то продолжить базисную терапию по поводу данных заболеваний.

— Симптомы коронавирусной инфекции могут длиться в 2 раза дольше, чем при других ОРВИ. Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, отмечают, что очень непросто заставить себя есть, чтобы получать энергию, когда ты не чувствуешь запаха и вкуса пищи. В результате при ухудшении состояния они поступили в больницу обезвоженными и обессиленными, что не ускорило их выздоровление. Поэтому нужно дома усиленно питаться, в приоритете — легко усваиваемая калорийная еда, вроде каш, кисломолочных продуктов, рыбы, фруктов и овощей. Нужно ограничить физическую активность, важны хороший длительный сон, качественное питание.

— Если у Вас затруднение дыхания, то рекомендуется больше времени проводить на животе, подложив валики под грудную клетку и таз, чтобы содержимое брюшной полости не оказывало давление на диафрагму и не мешало насыщению воздухом и кровью лёгких. Это поможет вам облегчить дыхание и снизить боль в грудной клетке.

— Если Вы лечитесь дома, то находитесь на контроле территориальной поликлиники по месту прикрепления. С Вами ежедневно будет связываться участковый врач или медсестра. Они наблюдают за Вашим состоянием, следят за температурой, общим самочувствием, дают подробные рекомендации.

— Если же из-за одышки Вам стало трудно выполнять обычную домашнюю работу (например, готовить еду), или же Вы не можете говорить предложениями и выполнять элементарные гигиенические процедуры, то необходимо немедленно звонить лечащему врачу поликлиники или в скорую медицинскую помощь. Таким образом, лечение COVID-19 на дому возможно. Пить больше жидкости, не забывать есть, измерять температуру тела два раза в день, частоту пульса, дыхания, артериальное давление, частоту мочеиспусканий. Постоянно держать связь с врачом поликлиники. При ухудшении состояния и нарастания симптомов одышки и затруднения дыхания – вызывать скорую помощь для госпитализации в стационар.