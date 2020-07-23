Хроника пандемии: без маски из дома не выходить

С начала пандемии коронавирусом заразились во всем мире свыше 15,3 млн человек, более 625 тысяч скончались. Выздоровели свыше 9,3 млн пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW. Глобальная борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 625 тысяч человек, выздоровели свыше 9,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. В Германии на фоне пандемии коронавируса на федеральном уровне будут увеличены стипендии для творческих работников и деятелей культуры. Как передала газета Neue Osnabrücker Zeitung, по линии уполномоченной правительства ФРГ по делам культуры Моники Грюттерс (Monika Grütters) на эти цели в 2020-2021 годах предусмотрены 52 млн евро — вместо изначально запланированных 8,5 млн. По данным издания, ежемесячные гранты могут превышать 1000 евро на человека. Россия планирует закупить 47 аппаратов искусственной вентиляции легких в Германии, Швейцарии или США. Соответствующие запросы относительно цен на аппараты размещены на портале госзакупок, утверждает издание «МБХ медиа». По его данным, ведомство запросило стоимость ИВЛ германской фирмы Dräger, а также Carescape R860, которые производятся в США, и аппаратов Hamilton G5, выпускаемых в Швейцарии. По данным из открытых источников, цены на них в различных комплектациях варьируются от 2,5 млн рублей до 4,5 млн рублей за аппарат. Олимпиада в 2021 году может пройти без зрителей Международный олимпийский комитет рассматривает возможность проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году без участия зрителей. Об этом в эфире программы японской телерадиокомпании NHK News заявил руководитель МОК Томас Бах. «Мы готовы принять нужные меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях», — подчеркнул он. Франция хочет бесплатно предоставить защитные маски от коронавируса примерно семи млн человек. Как сообщил министр здравоохранения и социальных дел Оливье Веран в эфире телеканала France 2, на эти цели будут выделены примерно 40 млн многоразовых масок. Доставку возьмет на себя французская почтовая служба. Во Франции их ношение является обязательным в общественном транспорте и в закрытых общественных местах. Между тем ряд потребительских ассоциаций требуют бесплатного доступа к этой медицинской продукции. Семье с двумя детьми одноразовые маски обходятся примерно в 100 евро в месяц, уточнил президент крупнейшей французской потребительской организации Que Choisir Ален Базо. Китай планирует предоставить кредит в размере 1 млрд долларов (860 млн евро), чтобы сделать разработанную им вакцину от коронавирусадоступной для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщили в МИД Мексики. По его данным, КНР взяла на себя это обязательство в ходе виртуальной встречи министров ряда государств латиноамериканского региона. Министерство здравоохранения Мексики в среду сообщило о 6019 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией и 790 смертельных исходах за сутки. В результате общее число случаев заражения в Мексике с начала эпидемии составило 362 274 человека, 41 190 пациентов скончались. В Мехико считают, что реальное число инфицированных значительно выше. В Германии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки выявлено 569 новых случая заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 202 799 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, за сутки скончались 6 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9101. Всего выздоровевшими считаются около 189 000 человек (+400). Вспышка коронавирусной инфекции, которая произошла в середине июня на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies на западе Германии, стала причиной более 2100 заражений SARS-CoV-2. По уточненным данным, которые сообщил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung министр здравоохранения федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann), вирусом в общей сложности заразились 2119 человек. По его словам, не исключено, что это число еще вырастет. В Бразилии зафиксирован рекордный показатель суточного прироста подтвержденных случаев коронавируса, в результате чего общее количество заражений в Латинской Америке, согласно подсчетам агентства Reuters, превысило 4 миллиона. В среду в Бразилии зарегистрированы 67 860 новых случаев заражения и 1284 летальных исхода. Общее число заражений с начала эпидемии в крупнейшей стране Латинской Америки составило более 2,2 млн, 82 771 человек скончался. В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне ужесточены антиэпидемиологические меры. Отныне жителям города запрещено покидать дома без защитных масок. Исключение из общего правила сделано только для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе. По состоянию на 22 июля в США с начала эпидемии заразились новым коронавирусом около 4 миллионов жителей, почти 143 000 человек скончались. В США на всех матчах по американскому футболу в новом сезоне болельщики обязаны носить защитные маски. Об этом сообщил в среду представитель Национальной футбольной лиги NFL Брайан Маккарти. Допустимое число болельщиков на трибунах зависит от того или иного места проведения игр. Между тем клубы New York Jets, New York Giants и Philadelphia Eagles намерены все домашние игры проводить перед пустыми трибунами.