Гурьевчане в боях за Украину

В предвоенные годы, после присоединения западных областей Украины и Белоруссии, популярной была такая песня: «Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое мы штыками, штыками оградим». Недавно мы рассказывали, как гурьевские парни защищали Белоруссию. А сегодня речь пойдет об освободителях Украины. Освобождение этой советской республики от нацистов в ходе Великой Отечественной войны происходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года.

ОТ ЗАПАДА ДО ВОСТОКА

В составе Первого Украинского освобождал Украину и ГабдыАХМЕТЧИЕВ. После обучения в Котлубановской школе он попал в 144-й стрелковый полк. Войска фронта, которым командовал Н. Ватутин, провели Киевскую наступательную операцию. Немцы не смирились с тем, что понесли поражение, и снова начали боевые действия за овладение городом. В конце декабря 1943 года — начале 1944 года на Житомирско-Бердичевском, Ровенском и Черновицком направлениях войска Первого Украинского фронта не только вели успешные наступательные действия, но и предприняли ноябрьскую наступательную операцию, увенчавшуюся освобождением Киева. Габды вспоминал, как гордились солдаты своим командующим. Когда войска пошли на выполнение Корсунь-Шевченковской операции, солдат ждал новых побед, но после тяжелого ранения попал в госпиталь в Улан-Удэ. Оттуда перебросили на борьбу с японскими милитаристами. После капитуляции Японии снова был направлен в Западную группу войск, где получил задание восстанавливать разрушенные войной стальные магистрали. Работал долгие годы на железной дороге

ЗЕМЛЮ СПАСАЯ, МИР ЗАЩИЩАЯ

Когда началась война, Нурбай НУРСУЛТАНОВ служил в 1025-м стрелковом полку близ г. Бреста в качестве младшего командира. Здесь и принял первый бой, участвовал в обороне Брестской крепости. Дальше был трудный путь с боями, отступлениями, потерей товарищей. С ноября 1942 года младший лейтенант Нурсултанов принимал участие в обороне Сталинграда в составе 1014-го стрелкового полка прославленной 62-й армии генерала В. Чуйкова. В боях в районе Тракторного завода его взвод уничтожил пять тяжелых орудий, шесть танков, пять пулеметов, свыше сотни солдат и офицеров противника. За этот подвиг Нурбай был награжден орденом Красной Звезды.

Получив ранение, попал в госпиталь, а после излечения продолжал ратный путь при освобождении Украины. За проявленный героизм и отвагу командование наградило Нурсултанова орденом Красного Знамени.

Особенно часто ветеран вспоминал, как кантемировцыосвобождали Шепетовку – город Николая Островского. Там шли упорные сражения. За отличные боевые действия по освобождению Тернополя батальону было присвоено имя Тернопольского. При штурме Кракова, по приказу командующего фронтом маршала И. Конева «Спасти Краков от разрушений», артиллерийский огонь в городе велся лишь при крайней необходимости.

Войска Первого Украинского фронта 6 мая устремились через Дрезден на Прагу с тем, чтобы во взаимодействии с войсками Второго и Четвертого Украинских фронтов завершить разгром немецко-фашистской армии «Центр» и оказать помощь восставшей Праге. Кантемировский корпус действовал на направлении главного удара армии. Взломав оборону гитлеровских войск и осуществив смелый обходный маневр, передовые части прорвались к городу. В этот день Москва от имени Родины салютовала войскам Первого Украинского. В приказе Верховного Главнокомандующего среди отличившихся был назван и 4-й гвардейский танковый корпус, и входившие в его состав соединения.

ПУТЬ АНВАРЯ

Анварь ШАРАФУТДИНОВ после обучения попал под Харьков, в город Купянск, где шли очень ожесточенные бои. Когда перебазировалась часть к реке Донец у города Чугуев и нужно было произвести разведку, понадобился перевозчик. Вызвался он, однако не прошел по калибру – слишком мал, сказали. Но все-таки рискнули, так как не нашлось других гребцов опытных. И потом еще несколько раз перевозил на тот берег Донца. Самое трудное, признавался он потом, это дожидаться их возвращения. Возвращались и раненые, и уставшие, но нередко не только с языком, но и с трофеями. Однажды шестиствольный миномет притащили. Возмущенные дерзостью разведчиков, фашисты такой огонь открыли, так настойчиво преследовали, что если бы не Анварь, ждавший их наготове и быстро отчаливший от берега, вряд ли эта операция оказалась успешной. А командование получило разведданные, которые, кстати, оказались весьма ценными.

Во многих переделках и боях побывал Анварь. После переформирования поредевших частей их направили на Славянск, Краматорск, Белую Церковь. В бою за одну деревню под Днепропетровском наш солдат был тяжело ранен. Более шести месяцев пролежал он в госпитале. А потом был направлен на авиазавод, где за станком готовил детали для самолетов. К военным медалям добавилась у него и медаль «За трудовую доблесть». Вернувшись с фронта в Гурьев, работал на заводе имени Петровского, затем – в Агропромэнергии. И все никак не хотел пользоваться благами заслуженного пенсионера.

В ГОРЯЩЕМ ТАНКЕ

Жардем БЕКМАГАМБЕТОВ буквально рвался на фронт, хотя его долго не отпускали, так как фронту была нужна нефть, а на нефтепромыслах оставалось совсем мало людей, разбирающихся в технике. Жардем всячески убеждал, что стыдно ему, бывшему танкисту, находиться так далеко на передовой. Боялся не успеть сразиться с фашистами. Успел, да еще на самых огневых рубежах. Освобождал Воронеж, Старый и Новый Оскол, выбивал немцев из гордости пятилетки индустриализации – Харьковского тракторного завода. Ну, а на Курской дуге его Краснознаменный ордена Суворова 11 гвардейский танковый корпус сражался яростно и храбро. Сражался отважно и экипаж танка Т-34, в котором служил Бекмагамбетов. Отбили Белгород, не пустили врага к Обояни, произвели контрудар на рвущихся к Курску фашистов, шли на штурм Богодухова. И вот тут-то танк их был поражен термитным снарядом – он буквально прилип к броне и прожег ее. А в танке создалась такая невыносимая жара, что сдетонировал боекомплект танка. Раздался взрыв – два члена экипажа погибли сразу, командиру экипажа выжгло оба глаза. Жардем остался без глаза и с припорошенным пороховой пылью лицом на всю жизнь. Но увечье свое перенес мужественно и благодарен судьбе, что успели вытащить их с командиром танкисты других экипажей….

Еще много лет трудился он во благо Отчизны – работал механиком рыбопромыслового флота. И всегда оставался жизнелюбом и оптимистом. И очень скромным человеком.

***

Со взятием Киева нашими войсками был захвачен важнейший и наивыгоднейший плацдарм на правом берегу Днепра, имеющий важное значение для изгнания немцев из Правобережной Украины.

Хлебом и солью встречали киевляне своих освободителей. Впервые за 778 дней немецко-фашистской оккупации все население вышло на улицы города. Столица Советского Союза Москва от имени Родины в этот день салютовала доблестным воинам Первого Украинского фронта 24 залпами из 324 орудий. Такое количество орудий участвовало в салюте впервые.

Подготовила Любовь МОНАСТЫРСКАЯ