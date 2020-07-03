Главное — доказательство

В Казахстане будет введен новый вид судопроизводства. Суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно. Новый для Казахстана документ — Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) разработанный Министерством юстиции и Верховным судом, рассматривался два года.

О нововведениях, связанных с данным кодексом, мы попросили рассказать судью Атырауского городского суда Каната МАКАЖАНОВА.

— Канат Маратович, чем вызвана необходимость принятия Административного процедурно-процессуального кодекса?

— В АППК закреплены как нормы, заимствованные из Гражданского процессуального кодекса (ГПК), так и абсолютно новые, можно сказать, революционные нормы. Его основная миссия — это закрепление гарантий участника административной процедуры по защите своих прав и законных интересов.

Как известно, в настоящее время дела по обжалованию действий (бездействия) и решений должностных лиц, государственных органов рассматриваются судами гражданской юрисдикции по правилам главы 29 ГПК. Отмечу, что данный порядок несколько отличается от традиционного гражданского процесса.

Если описать в общих чертах, то заявитель (гражданин либо юридическое лицо) должен доказать суду факт нарушения обжалуемым решением или действием (бездействием) его прав и законных интересов либо создания препятствий к их реализации, либо наложения незаконной обязанности.

На ответчика (должностное лицо либо государственный орган) же возложена обязанность по доказыванию законности принятого решения, совершенного действия либо отсутствие бездействия. Суд наделен правом самостоятельного истребования документов, на основании которых принималось оспариваемое решение (действие). И на этом основные отличия от традиционного процесса заканчиваются.

В то же время суд ограничен в возможности обеспечения равноправия сторон в спорах, где государственному органу с самостоятельной юридической службой может противостоять простой гражданин, для которого даже переступить порог суда является определенным психологическим барьером. А он еще должен правильно сформулировать предмет иска, довести до суда основание иска, понять, какое ходатайство заявить, какие документы необходимо истребовать и так далее. Такое правовое положение в конечном итоге привело к введению нового вида судопроизводства – административного.

— И каковы его особенности?

— Отмечу некоторые концептуальные моменты. В первую очередь, это принципы активной роли суда и разумного срока судопроизводства.

Суд при исследовании обстоятельств дела не будет ограничен только лишь материалами дела. Теперь суд вправе будет собирать дополнительные сведения, высказывать свое мнение по правовым обоснованиям сторон. При этом у суда имеется возможность рассмотреть дело в пределах шести месяцев с момента подачи иска.

Внедряются новые принципы защиты физических лиц от возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти. Например, принцип приоритета прав обязывает правоприменителей толковать все сомнения, противоречия и неясности законодательства в пользу граждан.

— Не значит ли это, что все дела будут рассматриваться в течение шести месяцев?

— Никто не говорит о том, что абсолютно все дела будут рассматриваться в течение полугода. Но определенные сложные дела, безусловно, нельзя рассмотреть в определенный действующим ГПК месячный срок. В данном случае, показателем профессионализма судьи будет установление истины по делу в разумные сроки. Для этих целей в настоящее время начата работа по подбору кадров в специализированные административные суды.

Для достижения задач административного судопроизводства судьям необходимо изменить образ мышления – государство для гражданина, а не наоборот. Нельзя поощрять беззаконие государственных органов, обосновывая это защитой так называемых «интересов государства». Интересы государства – этопрежде всего соблюдение и создание условий для реализации прав граждан.

— Как правоприменитель, что ждете от введения в действие АППК?

— Если послушать разработчиков документа, то, возможно, каждое второе дело будет окончено удовлетворением требований истца. Согласно статистике, из общего числа вынесенных Атыраускимгородским судом в 2019 году решений в порядке главы 29 ГПК удовлетворено 34%, или 92 иска. Несомненно, изменение порядка рассмотрения таких споров увеличит процент удовлетворенных исков. Но стоит отметить, что текущая ситуация не позволяет говорить о том, что государственными органами повсеместно нарушается законность в публично-правовых отношениях. В некоторых случаях незаконные решения допускались как мера «перестраховки», желанием избавить себя от обвинений в коррупции. Такое поведение, конечно же, недопустимо.

Административные органы, независимо от внешних и внутренних фактов, возможных негативных последствий, обязаны принять законное и справедливое решение в отношении участника административной процедуры. АППК, в свою очередь, как элемент «слышащего государства», будет способствовать построению транспарентного и справедливого государственного аппарата.

Светлана НОВАК