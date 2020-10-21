Что такое коронавирус?

Коронавирусы – обширное семейство вирусов, которые могут вызывать заболевание у человека или животных. Известно, что некоторые коронавирусы способны вызывать у человека респираторные инфекции от обычной простуды до более серьезных патологических состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром (БВРС) и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Последний из открытых коронавирусов вызывает заболевание, получившее название Covid-19.

Что такое Covid-19?

Covid-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из открытых вирусов семейства коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухань (Китай) в декабре 2019 года о новом вирусе и вызываемом им заболевании известно не было. Сегодня вспышка Covid-19 переросла в пандемию, охватившую многие страны мира.

Каковы симптомы Covid-19?

К наиболее распространенным симптомам Covid-19 относятся повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость. К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц болезнь сопровождается очень легкими симптомами.

Большинство заболевших (около 80%) выздоравливают спонтанно без необходимости в госпитализации. Примерно в одном из пяти случаев заболевание Covid-19 протекает в тяжелой форме с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с сопутствующими заболеваниями, например гипертонией, заболеваниями сердца или легких, диабетом или раком, вероятность тяжелого течения заболевания выше. Тем не менее, заразиться Covid-19 и тяжело заболеть может каждый. Людям в любом возрасте следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае наличия повышенной температуры тела и/или кашля, сопровождающихся затрудненным дыханием/одышкой, болью/ощущением заложенности в грудной клетке, нарушениями речи или движения. По возможности рекомендуется вызвать врача по телефону или предварительно позвонить в больницу, что позволит направить пациента в профильное медицинское учреждение.

Как распространяется Covid-19?

Заразиться Covid-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Заболевание передается, главным образом, от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые инфицированным Covid-19 из носа или рта при кашле, чихании или разговоре. В силу своей относительно большой массы эти капли не разлетаются на значительное расстояние и быстро опускаются вниз. Заражение Covid-19 может произойти в результате вдыхания воздуха, содержащего капли, выделившиеся из дыхательных путей больного. Именно поэтому необходимо держаться от больного человека на расстоянии не менее одного метра. Эти капли могут оседать на окружающих больного предметах и поверхностях, например столах, дверных ручках и лестничных поручнях. В результате окружающие могут заразиться Covid-19, прикоснувшись сначала к этим предметам или поверхностям, а затем к глазам, рту или носу. Поэтому важно регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать их спиртовым антисептиком для рук.

Как защитить себя и окружающих, если не известно, кто инфицирован, а кто нет?

Лучший способ защитить себя и окружающих – СТРОГОЕ соблюдение правил гигиены рук и респираторной гигиены.

По возможности, следует держаться от окружающих на расстоянии не менее одного метра. Это особенно важно, если по близости находится кашляющий или чихающий человек. Поскольку у некоторых инфицированных симптомов может пока не быть или болезнь протекает в легкой форме, поддержание физической дистанции со всеми без исключения людьми является правильным шагом для тех, кто находится в районе, где циркулирует Covid-19.

Что означает «самоизоляция»?

Самоизоляция – важная профилактическая мера, принимаемая самостоятельно людьми с симптомами Covid-19 для предупреждения заражения окружающих, в том числе членов семьи.

Как я могу защитить себя и предотвратить распространение заболевания?

Снизить риск заражения Covid-19 или дальнейшего распространения инфекции позволят некоторые несложные профилактические меры.

— Регулярно и тщательно обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком для рук или мойте их водой с мылом.

— Почему? Обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом позволяет уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

— Держитесь от окружающих на расстоянии не менее одного метра.

— Почему? При кашле, чихании или разговоре из носа или рта человека выделяются мельчайшие капли, которые могут содержать вирус. Находясь слишком близко, вы можете вдохнуть эти капли и заразиться, если человек болен Covid-19.

— Избегайте мест большого скопления людей

— Почему? В местах большого скопления людей намного выше вероятность оказаться в тесном контакте с человеком, инфицированным Coivd-19, и труднее поддерживать с окружающими дистанцию в один метр.

— По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот.

— Почему? Мы прикасаемся руками к очень многим поверхностям, и вирус может попасть на руки. Грязными руками мы можем перенести вирус на слизистые оболочки глаз, носа или рта. Оттуда он способен попасть в организм и вызвать инфекцию.

— Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого при кашле или чихании необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить и вымыть руки.

— Почему? Вирус передается через мелкие капли. Соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от таких вирусных заболеваний, как ОРВИ, грипп и Covid-19.

— Самоизолируйтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, кашель, головная боль, небольшое повышение температуры или легкий насморк. Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты на дом. Если вам необходимо выйти из дома, надевайте маску, чтобы избежать заражения окружающих.

— Почему? Исключение контактов с окружающими позволит защитить их от заражения Covid-19 и другими вирусными заболеваниями.

Рысжан ТАУБАЕВА,

главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области