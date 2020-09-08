Белое чудо Прикаспия, или заметки несерьёзного путешественника

Как это неожиданно и не прозвучит, но в ситуации с коронавирусом, пандемией и последовавшим карантином я сумел найти и положительный момент. Не удивляйтесь и не ругайтесь. Поясню. Человек я легкий на подъем и в последние годы, как на иглу, подсел на путешествия. Сперва сам по себе шастал по миру. А поскольку в социальных сетях меня хлебом не корми, а дай чего-нибудь разместить, эту мою активность заметили туристичес­кие компании, которые начали иногда меня куда-нибудь забрасывать. Естественно, требуя ежедневного фотоотчета в соцсетях. Так в мою жизнь на склоне лет пришла трэвел-журналистика. Кажется, так это называется.

А тут карантин приключился на мою голову, плотно усадивший меня на самоизоляции во дворе. Сначала вроде как-то даже не напрягало. Весна, копать-сажать надо. Это дело я люблю. Раньше приходилось заниматься этим в свободное от трудов праведных время, а тут – времени хоть отбавляй. Но однажды пришло понимание, что ежедневное созерцание, как цветут яблони, завязываются и начинают потихоньку зреть плоды, потихоньку сводит с ума. Какой уж он у меня ни есть, а терять его остатки в мои планы никак не входило. Начал чесать седую репу. И еще до того, как в репе дырка образовалась, благим матом заорал: эврика! Это когда мне на глаза попались фотографии прошлого года, когда впервые в своей жизни я любовался лотосами и чилимом в Курмангазинском районе. Впечатления, скажу вам, до сих пор сохранились. Так вот (простите уж великодушно, что такая длинная преамбула), до меня дошло – созерцать невиданное можно и не отправляясь в заморские края. Бог, наверное, нося меня по странам и континентам, специально держал в запаснике удивительные места в родной области. Ну на случай вот такого форс-мажора, каким для всех оказался такой длительный карантин. Правда, начал с того, что уже видел. А потом начал расширять географию – отправился в Индерский район на соляное озеро. Полечился. Говорят, там суставы лечат, кожные заболевания. Вроде пока не страдаю. Поэтому обмазал, на всякий случай, все свое бренное тело пользительной, как утверждается, черной соленой жижей с ног до головы, попутно осмотрев и котлованы с соленой, ничем не уступающей морской на предмет лежания на ней, водой. Фотки, видео получились ну абсолютно ничем не хуже с каких-нибудь Африк или Индий. (Кто в соцсетях, а сейчас там ток ленивый или совсем уж древний не торчит, соврать не дадут). Кстати, в последний момент прошмыгнуть к озеру и котловану успел. Закрыли их на карантин. Злые языки обвинили, мол, это после твоих постов многочисленных в соцсетях. Наговаривают. Признаюсь, что закроют через пару дней, знал. Откуда – не скажу. А дальше мои друзья по Facebook и подсказали: а слабо на Меловое плато съездить? Сразу стал выяснять: где это? (Чем черт не шутит, пока Бог спит: вдруг и плато на карантин отправят). Нет, сказать, что про Меловое плато, исследованное нашими прославленными краеведами Юрием Пастуховым и Вячеславом Афанасьевым, я не знал – не могу. Но всегда считал, что это где-то очень далеко за Кульсары, чуть ли не в соседней области. Короче. Объездил за свою длинную репортерскую жизнь всю область вдоль и поперек. Не единожды побывал на практически всех месторождениях. Где, как мне иногда казалось, всех окрестных верблюдов знал в лицо, и порой казалось, что они тоже меня признают и даже здороваются. А на Меловом плато не был. Отправился. Это, как выяснилось, не так и далеко – не доезжая до Кульсары – поворот на Мукур и всего 42 километра по обочинам дороги, где машина скачет как молодая кобыла, вскидывая то передние, то задние колеса. Но это я утрирую. Потихоньку там и на Жигулях проехать можно.

Час езды от трассы, и перед вами Меловое плато посреди океана безводной степи, где многие миллионы лет назад располагался настоящий океан, о разнообразии жизни в котором напоминают окаменевшие остатки его обитателей на склонах сказочно красивых холмов. Первозданная, непривычная для глаза красота Прикаспия! Вот где-нибудь в Турциях напридумывали бы легенд, как здесь проезжала Клеопатра, скакал Македонский или иной исторический персонаж. Оградили забором. Сделали 40 км дороги. И турист попер бы, как прем в Турции, прекрасно понимая, что нас кормят красивыми байками.

А дальше нас и вас ждет гора Иманкара. С пещерой, история происхождения которой имеет две версии. А также поход на холм с захоронениями раннего железного века. И незабываемый закат вдали от цивилизации.

Пещера в горе Иманкара. Глубина – 25 метров. Длина – 22. В ней несколько ответвлений. Высота потолков составляет в среднем 2 метра. Как свидетельствуют официальные источники, люди впервые посетили Иманкару в эпоху раннего неолита, в V-III тысячелетиях до н.э. Следующие поселения датируются периодом со времен раннего железного века вплоть до Средневековья. При этом пещера сперва использовалась в качестве жилища, а в дальнейшем в ней находилось подземное культовое сооружение. В 1911 году в пещере размещался штаб инженеров Альфреда Нобеля, принимавшего участие в освоении нефтегазоносных бассейнов Западного Казахстана. У подножия горы и по сей день стоит остов буровой установки начала XX века. Есть версия, что Нобель ее и выкопал. Но ученые эту версию не поддерживают. Кстати, это тот самый Нобель, именем которого названа самая престижная премия в мире. (Вот нам и потенциальные туристы из Швеции). Еще одна история. В 1944 году немцы высадили на территорию нашей области воздушный десант, состоявший из солдат Туркестанского легиона. Диверсионную группу, как рассчитывали фашисты, должны были поддержать местные. Просчитались. Диверсантам пришлось скрыться в пещере Иманкара, где они и были уничтожены оперативниками НКВД в ходе боя.

Но гора Иманкара для большинства ­­– это знаменитая пещера то ли раннего железного века, то ли времен, когда в наших местах работала семья, как я уже сказал, знаменитого Нобеля ­– создателя динамита. Согласитесь, для туриста обе версии хороши. Но мы поднялись и на саму гору. На ее вершине сохранились курганы раннего железного века. Представляете, какая древняя история, которую можно потрогать? А вид с горы на бескрайнюю степь? А закат? Это надо видеть. Поверьте, разочарования не будет. А вот завидовать родные и близкие фоткам, это, обещаю, будут. Да чего там родные и близкие… Я вот сам себе завидую, что такое увидел.

Виктор СУТЯГИН