Асель СЕРИКОВА: «Не бывает легких чемпионатов»

Она планировала в этом году отправиться на Олимпийские игры, на чемпионаты Азии и мира, но по известной причине пока дома. За время карантина она боролась с холодильником и победила. А еще перечитала массу книг. Как спортсмену выстоять карантин, сохранив форму и волю к победе — обо всем этом корреспонденту «ПК» рассказала серебряный призер чемпионата Азии в Окинаве, мастер спорта международного класса по годзю-рю каратэ, обаятельная Асель Серикова.

Олимпиада подождет

Поначалу было очень непривычно сидеть дома, потому что я — очень активный человек, и раньше, из-за соревнований, месяцами не бывала дома, — начинает разговор Асель. — Но в связи со сложившейся ситуацией пришлось остаться дома с родными ради безопасности семьи и себя. Конечно, руки так и тянулись к холодильнику. Но я переживала за свой вес, опасаясь, что наберу лишние килограммы. Стала ежедневно тренироваться самостоятельно, потом — с тренером в режиме онлайн. Так я поддерживала и по сей день поддерживаю свою форму.

А она вам нужна? Слышала, что планируете принять участие в Олимпиаде в Токио, хоть ее и перенесли на 2021-й?

Вообще, на этот год были очень большие планы: поехать на Олимпийские игры, затем на чемпионаты Азии, мира. Но из-за пандемии все соревнования с апреля месяца были перенесены на следующий год. Ничего, мы терпеливые, ждем и продолжаем тренироваться!

Мои последние соревнования были в Австрии, это был рейтинговый турнир. К сожалению, на этих соревнованиях я не смогла себя проявить. Перед Австрией были соревнования в Дубае, где я провела четыре боя, три из которых выиграла, а в четвертом уступила. Для рейтингового соревнования результат был довольно неплохой, ведь я выступала против фаворитов и была в хорошей форме!

Путь бойца

А как вы вообще стали девушкой-бойцом? Почему избрали именно каратэ? А как же танцы, песни, пуанты?

Никаких пуант! (смеется). Футбол и иные мальчишеские виды спорта. Я еще до того, как пришла в каратэ в спортклуб «Кайсар», была очень шустрой девочкой и, в основном, играла во дворе с мальчиками. Соответственно, была драчуньей еще до того, как стала заниматься каратэ.

Вообще, танцы и песни я тоже очень люблю. Но каратэ, видимо, было моим призванием. С первой же тренировки я поняла, что хочу быть каратисткой.

Вообще, танцы и песни я тоже очень люблю. Но каратэ, видимо, было моим призванием. С первой же тренировки я поняла, что хочу быть каратисткой. Вспомните ваш самый трудный чемпионат и самый легкий. Какой опыт вы получили?

Вы знаете, не бывает легких чемпионатов. Каждое соревнование — это тяжелый психологический момент, и не важно, чемпионат мира это или областное соревнование. Я помню, что наиболее тяжело мне дался чемпионат Азии в 2018-м. В тот год я должна была выступить в другой весовой категории и скинуть порядка шести килограммов. Было тяжело, но мы с моим первым тренером Ольгой Айтжановой разработали целый план «Д» — план моей диеты! Мы работали над моим психологическим состоянием, каждый день были на связи, и мне удалось скинуть эти килограммы и быть в весе. Заняла второе место на чемпионате Азии и получила разряд мастера спорта международного класса. Опыт для меня был огромный. Но самое главное, я научилась терпению – например, когда ты не можешь позволить себе съесть лишнюю шоколадку и попить сок, то это напрягает. Но я справилась и многому научилась. Спасибо за это команде тренеров спортклуба «Кайсар» — они всегда меня поддерживают, независимо от того, выиграла я или проиграла соревнование!

Наедине с книгой