Асель СЕРИКОВА: «Не бывает легких чемпионатов»

Она планировала в этом году отправиться на Олимпийские игры, на чемпионаты Азии и мира, но по известной причине пока дома. За время карантина она боролась с холодильником и победила. А еще перечитала массу книг. Как спортсмену выстоять карантин, сохранив форму и волю к победе — обо всем этом корреспонденту «ПК» рассказала серебряный призер чемпионата Азии в Окинаве, мастер спорта международного класса по годзю-рю каратэ, обаятельная Асель Серикова.
Олимпиада подождет
- Поначалу было очень непривычно сидеть дома, потому что я — очень активный человек, и раньше, из-за соревнований, месяцами не бывала дома, — начинает разговор Асель. — Но в связи со сложившейся ситуацией пришлось остаться дома с родными ради безопасности семьи и себя. Конечно, руки так и тянулись к холодильнику. Но я переживала за свой вес, опасаясь, что наберу лишние килограммы. Стала ежедневно тренироваться самостоятельно, потом — с тренером в режиме онлайн. Так я поддерживала и по сей день поддерживаю свою форму.
- А она вам нужна? Слышала, что планируете принять участие в Олимпиаде в Токио, хоть ее и перенесли на 2021-й?
- Вообще, на этот год были очень большие планы: поехать на Олимпийские игры, затем на чемпионаты Азии, мира. Но из-за пандемии все соревнования с апреля месяца были перенесены на следующий год. Ничего, мы терпеливые, ждем и продолжаем тренироваться!
Мои последние соревнования были в Австрии, это был рейтинговый турнир. К сожалению, на этих соревнованиях я не смогла себя проявить. Перед Австрией были соревнования в Дубае, где я провела четыре боя, три из которых выиграла, а в четвертом уступила. Для рейтингового соревнования результат был довольно неплохой, ведь я выступала против фаворитов и была в хорошей форме!
Путь бойца
- А как вы вообще стали девушкой-бойцом? Почему избрали именно каратэ? А как же танцы, песни, пуанты?
- Никаких пуант! (смеется). Футбол и иные мальчишеские виды спорта. Я еще до того, как пришла в каратэ в спортклуб «Кайсар», была очень шустрой девочкой и, в основном, играла во дворе с мальчиками. Соответственно, была драчуньей еще до того, как стала заниматься каратэ.
Вообще, танцы и песни я тоже очень люблю. Но каратэ, видимо, было моим призванием. С первой же тренировки я поняла, что хочу быть каратисткой.
- Вспомните ваш самый трудный чемпионат и самый легкий. Какой опыт вы получили?
- Вы знаете, не бывает легких чемпионатов. Каждое соревнование — это тяжелый психологический момент, и не важно, чемпионат мира это или областное соревнование. Я помню, что наиболее тяжело мне дался чемпионат Азии в 2018-м. В тот год я должна была выступить в другой весовой категории и скинуть порядка шести килограммов. Было тяжело, но мы с моим первым тренером Ольгой Айтжановой разработали целый план «Д» — план моей диеты! Мы работали над моим психологическим состоянием, каждый день были на связи, и мне удалось скинуть эти килограммы и быть в весе. Заняла второе место на чемпионате Азии и получила разряд мастера спорта международного класса. Опыт для меня был огромный. Но самое главное, я научилась терпению – например, когда ты не можешь позволить себе съесть лишнюю шоколадку и попить сок, то это напрягает. Но я справилась и многому научилась. Спасибо за это команде тренеров спортклуба «Кайсар» — они всегда меня поддерживают, независимо от того, выиграла я или проиграла соревнование!
Наедине с книгой
- Сейчас все спортсмены находятся дома. Что бы вы посоветовали им, чтобы не падать духом?
- Время нынче нелегкое не только для спортсменов, но и для всех. Мы, спортсмены, вообще привыкли, что у нас всегда есть план даже на год вперед. А сейчас мы ничего не можем планировать, поскольку не знаем, когда будут следующие соревнования. Даже спортзалы закрыты.
Поэтому я бы посоветовала спортсменам не отчаиваться, пытаться тренироваться дома или на улице, поддерживать свою физическую форму. Тем более сейчас можно тренироваться в режиме онлайн. Вот и тренеры спортклуба «Кайсар» тоже перешли на онлайн-тренировки, и результат очень хороший.
Очень надеюсь, что скоро все наладится. Следовательно, крайне важно быть в форме, чтобы дальше выступать на соревнованиях. Поэтому тренировки не отменяем, дорогие коллеги! А вообще, карантин мне дал возможность больше читать. Раньше катастрофически не хватало времени на книги. А за весну-лето этого года я начала больше читать художественную литературу.
У нас ведь был очень тяжелый подготовительный период — мы готовились к Олимпиаде в Токио. А потом ее перенесли на следующий год. И когда нас отправили по домам, у меня, признаться, было стрессовое состояние. Но я нашла отдушину в книгах — увлеклась психологией, чтобы привести в порядок мысли. Отмечу таких произведения, как «Разум чемпионов» Джима Афремова, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Магия утра» Хэл Элрода.
- Асель, в последний раз «ПК» встречалась с вами во время новогоднего репортажа в канун 2017-го. Что тот год вам преподнес согласно гороскопу? Кстати, верите ли вы подобным предсказаниям?
- 2017 год для меня прошел очень удачно (это был мой год, я родилась в Год Петуха!) — я стала третьей на чемпионате Азии и третьей в рейтинговом турнире на Окинаве (Япония). Вот вы спросили, и я сама удивилась, как все тогда сложилось! А вообще, я не суеверная и не обращаю внимания на предсказания или гороскопы. Больше придерживаюсь того, что мы сами влияем на то, что происходит с нами же. Вот сейчас я нацелена на свою главную задачу — Олимпийские игры в Токио. И будь что будет. А выступить хорошо я просто обязана!
Подготовила Надежда ШИЛЬМАН
Фото из архива Асель СЕРИКОВОЙ