Абай и его Слово

Посмею предположить, что у каждого народа есть свой Абай. Поэт, которым не просто гордится народ, а он и есть сам, один – народ. А потому он не укладывается в шаблоны, его нельзя обнести рамкой, он плоть от плоти человечен. Он многогранен. У казахского народа это Абай — наше все! Кому-то нравится его лирика, кому-то — музыка, кому-то — философские мысли. Но гений на то и гений, что большинство признает его всего, целиком.

Не буду оригинален, я из большинства. И все же… У казахов хватает талантливых и даже гениальных поэтов. Корни народной поэзии, народной мудрости глубоки и ведут в общетюркскую эпоху. Аль-Фараби и Юсуп Баласагун, Асан Кайгы, Доспамбет и Казтуган, Бухар жырау и Актамберди, Махамбет и Шернияз, Султан-Махмуд, Сакен и Ильяс, Фариза и Мукагали, Кадыр и Туманбай. Список можно продолжать долго. Все названные и оставшиеся в уме пели о народе, переживали, страдали, печалились, призывали. Но тем не менее, особняком стоит Абай. Почему? Можно наговорить кучу банальностей, повторить уже неоднократно сказанное. Можно промолчать, не желая повторяться, но не получается, ибо задевает за душу, требует высказаться. А потому, выскажусь. И пусть в тысячный раз повторю уже сказанное, но попробую своими словами.

Гений актуален во все времена. В чем актуальность Абая? Почему умеющие мыслить люди республики настойчиво предлагают ввести в школьную программу предмет «Абаеведение»? На мой взгляд, дело в том, что именно сегодня, когда мы в процессе глобализации стремительно теряем национальные корни, втянутые в неизбежный процесс вливания в мировое сообщество, наследство великого сына степи, как нельзя более востребовано. Мы, казахи, не потеряли свое лицо, пока узнаваемы. Среди сотен народов, населяющих планету Земля, нас отличают даже от ближайших соседей. Но грани стираются. Сумеем ли мы сохранить самобытность и остаться равными среди равных? Или сольемся с массой, сохранив имя казах, но потеряв свой менталитет, свою самобытность, свой характер? Это зависит от того, насколько мы сумеем сохранить свой язык, своих поэтов, свои традиции. Не эту ли цель преследовал Елбасы, когда писал свою программную статью «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»? Не об этом ли говорилось в статье Президента Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке»? Конечно, об этом. Ибо только духовно богатое общество сможет построить здоровую, конкурентоспособную и богатую экономику.

ЗНАНИЯ — ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Что сегодня мешает Казахстану встать в ряд передовых конкурентоспособных стран? Мы говорим, что коррупция, малограмотность специалистов, равнодушие, лень. Обо всем этом говорил Абай в своих стихах и «Словах назидания». В творчестве Абая призыв к самосовершенствованию занимает особое, я бы сказал, главенствующее место. А потому не будем распыляться и приводить цитаты из разных произведений. Сегодня рассмотрим лишь два стихотворения великого поэта: «Ғылым таппай мақтанба» и «Әсемпаз болма әрнеге».

«Бес нәрседен қашық бол,- говорил он, — избегай пяти вещей». А именно:

Өсек, өтірік, мақтаншақ,

Еріншек, бекер мал шашпақ –

Бес дұшпаның, білсеңіз, —

сплетни, ложь, бахвальство, лень, пустое расточительство – пять твоих врагов. Можем мы сегодня утверждать, что в нашем обществе нет этих пороков? Если бы. Скорее, наоборот. Процветают они буйным цветом.

Талап, еңбек, терең ой,

Қанағат, рақым, ойлап қой –

Бес асыл іс, көнсеңіз, —

целеустремленность, труд, умение глубоко мыслить, довольствование тем, что имеешь, умение прощать – пять священных вещей. Есть все это в народе? Конечно, есть, но, увы, у меньшинства. Народ поражен недугом. Недугом потребительства, стремлением переплюнуть себе подобных, зависти. Если бы мы конкурировали в знаниях, стремились превзойти в науках. Но нет же. Мы озабочены тем, как построить дом побольше, покушать вкуснее, одеться помоднее, ездить на машине попрестижнее. Попросту говоря, все стараются пустить пыль в глаза друг другу. «Казах без понтов – беспонтовый казах», — выражение стало нарицательным. Дошло до того, что мы самоутверждаемся, произнося эти слова. Гордиться больше нечем? А ведь Абай предупреждал:

Ғылым таппай мақтанба,

Орын таппай баптанба,

не обретя себя в науках, не бахвались, не найдя своего места в жизни – не успокаивайся. Многие ли могут похвалиться, что нашли свой путь в жизни?

Ғалым болмай немене,

Балалықты қисаңыз? –

отказавшись от детских забав, человек уже вступает на путь знаний, — продолжает поэт.

Болмасаң да ұқсап бақ,

Бір ғалымды көрсеңіз.

Ондай болмақ қайда деп,

Айтпа ғылым сүйсеңіз –

если встретишь знающего человека, постарайся быть похожим на него и не ссылайся на свою несостоятельность, говоря «куда мне до него», если действительно желаешь преуспеть в науках. Сегодня мы ссылаемся на что угодно, лишь бы оправдать свои нежелание и лень. «Учатся только богатые, образование стоит дорого», — утверждают многие. Между тем, разве эффективно мы используем свои возможности получения знаний, как за деньги, так и без оных?

Освоить какую-нибудь профессию, с помощью которой можно будет честным трудом прокормить себя и свою семью, – вот что ставил поэт во главу угла. А ведь нет человека вообще без способностей. Одному удается хорошо петь, другому — отлично печь, одному — писать книги, другому — шить костюмы. Кто важнее для общества? Тот, кто предоставляет пищу духовную или кто печет превосходные пироги? Тот, кто услаждает слух божественным голосом или тот, кто шьет теплые шапки? Кто ответит однозначно? А ведь и то, и другое, и третье – наука.

Сізге ғылым кім берер,

Жанбай жатып сөнсеңіз?

Дүние де өзі, мал да өзі,

Ғылымға көңіл берсеңіз –

Кто поможет вам овладеть наукой, если вы сдадитесь, даже не попробовав. А ведь, обладая знаниями, вы будете обладать и скотом, и прочим имуществом. Народная мудрость утверждает то же самое: «Білекті бірді жеңеді, білімді мыңды жеңеді» — сильный одолеет одного, знающий – тысячу. Об этом же говорим и мы, говоря о важности знаний.

Мұны жазған кісінің

Атын білме, сөзін біл! —

необязательно знать автора этих строк, главное — запомнить слова, — говорит Абай напоследок. Он сам далек от пустого самолюбования и ненужной амбициозности. Поэт сознательно желает оставаться в тени, чтобы читатель или слушатель больше обращал бы внимание на мысли, высказанные в стихих, нежели на имя автора. И лишний раз подтверждает важность быть скромным.

О СВОЕМ МЕСТЕ В МИРЕ

А теперь другие стихи.

Әсемпаз болма әрнеге

Өнерпаз болсаң, арқалан.

Сен де — бір кірпіш дүниеге,

Кетігін тап та, бар, қалан! –

не увлекайся мелочами, если есть талант – стремись его развить. Ты лишь маленькая частичка в мироздании, так найди свое место, закрепись, — наставляет Абай. А умеем ли мы расставлять приоритеты? Гонимся за миражом, растрачивая жизнь по пустякам, а когда спохватываемся, оказывается, что уже поздно – поезд ушел, а мы остались на перроне с багажом ненужных вещей. В наш стремительный век, когда некогда обывательское выражение «Время — деньги» приобрело прямой смысл, слова Учителя звучат как никогда ко времени. Казалось бы, просто сказано, а ведь в этих четырех строчках заложена вся программа развития человечества. Все гениальное – просто, как любят говорить в народе. Прислушаться бы.

Кайрат пен ақыл жол табар

Қашқанға да қуғанға.

Әділет, шапқат кімде бар,

Сол жарасар туғанға.

Бастапқы — екеу соңғысыз,

Біте қалса қазаққа,

Алдың — жалын, артың — мұз,

Барар едің қай жаққа? —

энергия и ум всегда проложат себе путь, но без справедливых устремлений и они приведут к пропасти. Сказано, как отрезано. Ум бывает изворотливым, энергия — разрушительной. И если цель, поставленная перед тобой, подчинена только лишь личным нуждам, то человек может пойти, как говорится, по головам, руководствуясь принципом «цель оправдывает средства». В результате, натворив дел, человек может упереться в тупик. Оглянитесь вокруг, так ли мало среди нас людей, ищущих выход из собственного тупика.

Пайданы көрсең бас ұрып,

Мақтанды іздеп, қайғы алма.

Мініңді ұрлап жасырып.

Майданға түспей бәйгі алма –

завидев выгоду, не мчись сломя голову, не переживая по пустякам. Не прячь от себя свои же недостатки, не стремись к легкой победе. Действительно, реальные победы достигаются большим трудом. А сейчас создается впечатление, что большинство людей только и заняты тем, чтобы сделать меньше, а иметь больше. Не поэтому ли мы чуть ли не каждый день узнаем об очередном высокопоставленном чиновнике, попавшемся на коррупции.

И, наконец:

Ақырын жүріп, анық бас,

Еңбегің кетпес далаға.

Ұстаздық қылған жалықпас

Үйретуден балаға –

Не спеши – будь основателен. А истиному учителю никогда не надоест наставлять ученика. Тут все прозрачно и не требует расшифровки. Только вот создается впечатление, что истинных учителей среди нас становится все меньше. И я не только о педагогах.

ЖЕСТКО, НО СПРАВЕДЛИВО

В стихах Абая выражено его жизненное кредо. То же самое в «Словах назидания». Только в последнем случае все намного нелицеприятнее, намного жестче. Там прослеживается отчаяние человека, который всю жизнь свою посвятил искоренению пороков общества и не увидел результатов. Вот и пошел на крайние меры, прослыв среди своего окружения человеконенавистником. Только искренне любящий свой народ, только от души переживающий за него человек мог написать такое:

Жүрегімнің түбіне терең бойла,

Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла.

Соқпақпалы, соқпақсыз жерде өстім,

Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма! –

постарайся глубже вникнуть в мое сердце, я – человек-загадка, не забывай об этом. Я вырос в трудных условиях, один сражался с тысячью, не осуждай. Без комментариев.

Кайрат САТАЕВ