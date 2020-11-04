«В Атырау состоялся вечер профессионального бокса, посвященный 175-летию Абая Кунанбаева, с участием зарубежных и казахстанских боксеров», — сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Спортивное мероприятие состоялось при поддержке акимата Атырауской области и организовано промоутерской компанией «SULEIMEN Promotions». Вечер профессионального бокса, состоявший из пяти боев, прошел без зрителей, согласно санитарным нормам, и транслировался в прямом эфире на телеканале «Хабар».

Соперником 22-летнего Бекзата Нурдаулетова из Казахстана стал 28-летний Ибрахим Маокала из Танзании. Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился нокаутом во втором раунде. Таким образом, казахстанский боксер Бекзат Нурдаулетов успешно дебютировал в профессиональном боксе.

Далее Данила Семенов нокаутировал своего танзанийского оппонента Муссу Аджибу в четвертом раунде техническим нокаутом. Этот поединок в супертяжелом весе изначально рассчитывался на шесть раундов.

Третий бой был между казахстанцем Евгением Павловым и опытным Гудлаком Мрема из Танзании. Этот бой во втором легком весе завершился во втором раунде. Евгений Павлов нокаутировал соперника, тем самым одержав победу.

Свой первый бой в профессиональном боксе Абылайхан Жусупов провел с Мешаком Мванкемва из Танзании. Поединок в первом среднем весе длился шесть раундов, и судьи решили, что поединок завершился победой Жусупова.

Главный поединок развернулся между казахстанским боксером Беком Нурмаганбетом и танзанийцем Абдалой Пази. Поединок в полусреднем весе длился шесть раундов и завершился победой Нурмаганбета.

Стоит отметить, что три казахстанских спортсмена провели свои первые поединки в профессиональном боксе. Это Данила Семенов, Абылайхан Жусупов и Бекзат Нурдаулетов.

Фото и информация предоставлены службой коммуникаций Атырауской области