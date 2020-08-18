Терпи, спорт, терпи!

Спорт
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Спорт. Сколько мальчишек и девчонок спят и видят себя в будущем звездами футбольных полей и теннисных кортов, ледовых арен и баскетбольных площадок. И пусть далеко не у всех исполнятся детские мечты, но сделать первый шаг и привести малыша в спортивные секции под силу, наверное, каждому родителю.

О положении спорта в области накануне праздника Дня спорта в Казахстане, который отмечается ежегодно в третье воскресенье августа, рассказал нам руководитель управления физической культуры и  спорта Атырауской области Ринат Ибрагимов.

Естественно, сложившаяся ситуация, связанная с пандемией, не лучшим образом сказывается на развитии спорта в регионе, как и в целом в мире, но все же оно идет, пусть и медленнее, чем хотелось бы.

— На текущий год было запланировано множество мероприятий, направленных на популяризацию спорта, — говорит главный спортсмен региона, — 250 из них мы успели провести до объявления карантина, охват населения — 75 тысяч человек. На высоком организационном уровне прошел международный турнир NFC (бои без правил), который посетили 3 тысячи болельщиков. В области создана футзальная команда «Атырау». Дружина, выступающая в чемпионате Казахстана, сразу же обратила на себя внимание и, несмотря на включение в первенство позже других, и, соответственно, проведшая меньше матчей, чем соперники, сейчас находится в тройке лидеров соревнований.

Кроме того, в Атырау успешно провели чемпионаты республики по боевому самбо, боксу, тогызкумалаку, международные соревнования по вольной борьбе.

Представительство атыраусцев в сборных (2020 год)

юношеские — 75,

молодежные — 83,

взрослые — 203,

Всего 361 человек

 

— Всем известны большие успехи наших дзюдоистов, — продолжает Ринат Ибрагимов, — мы выиграли право проведения у нас чемпионата Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, надеемся, что успеем его провести. Организация этого турнира имеет для наших спортсменов особое значение. Наши борцы, привлекающиеся в сборные республики, но еще не закрепившиеся в основной, могли бы стать первыми номерами в своих весовых категориях, ведь дома и стены помогают.

По словам руководителя управления, победа в первенстве страны автоматически включает спортсмена в республиканскую программу подготовки, а это уже другой уровень тренировок, сборов, мотивации. Значит для наших молодых спортсменов открываются новые перспективы, в том числе перспективы участия в самых больших турнирах мирового уровня, в том числе и на Олимпиаде. Ведь часто случается так, что талантливые, боевые ребята так и остаются в «подающих надежды». Также в планах проведение до конца года молодежного первенства по кикбоксингу, чемпионата по қазақша күрес, международного боксерского турнира имени Аскара Кулибаева. А воплощение проектов в жизнь зависит от ситуации с пандемией.

 В зоне постоянного внимания и другие члены различных сборных страны. Несмотря на короткий спортивный сезон, атыраусцы успели отметиться победами на различных внутренних и международных соревнованиях, в общей сложности завоевав 200 медалей разного достоинства. Так, наши дзюдоисты побеждали на Кубках мира и Европы, у каратистов – золото мирового Гран-при. Баскетбольная команда «Атырау барыстары» стала серебряным призером чемпионата Казахстана.

— Ринат Хисаевич, рано или поздно, но карантин закончится.

— Да, и наша первостепенная задача — как можно быстрее организовать местные сборы наших спортсменов, привести их в надлежащую форму. Потому что дальше для сборников будут организованы учебно-тренировочные сборы на уровне республики. И там атырауские атлеты не должны выглядеть бледно. Конкуренция в сборных очень большая, а потому никто не будет смотреть, из-за чего тот или иной спортсмен не соответствует требованиям. Другие области имеют преимущество перед нами. Там разрешены тренировки на открытом воздухе. Мы же из-за более тяжелого положения пандемии такой возможности лишены. Придется нагонять.

Инфраструктура:

Ледовый дворец – 1,

комплекс спортивных сооружений – 1,

гребная база – 1,

гребной канал – 1,

хоккейный корт – 3,

стадионы – 7,

бассейны – 11,

теннисный корт – 15,

стрелковый тир – 24,

спортивный комплекс – 32,

встроенные спортивные залы – 33,

спортивные залы – 293,

плоскостные сооружения – 685.

Всего — 1107

— Приоритет к членам сборных команд понятен, а что с ДЮСШ?

— Сейчас мы разработали и подали свои предложения по организации работы детских секций в условиях пандемии. В данный момент детско-юношеские спортивные школы на каникулах, а если меры ограничения не будут сняты до первого сентября, то думаем тренировки в начальных группах проводить дистанционно, а ребят постарше разделить на группы не больше 30-ти человек и организовать полноценные тренировки. Предложения направили в министерство. Теперь все зависит от позиции наверху и, конечно же, от ситуации с пандемией.

— Не могу не задать самый больной вопрос болельщиков. Что с главным футбольным клубом области? Скандалы на устах у всех.

— Давайте пока подождем с выводами. Мы не меньше вас заинтересованы в истине. Но существуют определенные нормы. В данный момент идет расследование, вот по его итогам и будем принимать решения. Что же касается самого клуба, то его руководство и главный тренер Арам Восканян обещают снова вывести команду в Премьер-лигу по итогам текущего года. В противном случае добровольно подают в отставку. В любом случае осталось немного. Потерпим?

Кайрат САТАЕВ

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