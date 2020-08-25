Еще до принятия ислама самым большим праздником в жизни мальчишки кочевника был день, когда его впервые сажали на лошадь. Тогда же он брал в руки лук и саблю. Отныне он вступал на стезю воина. А было ему тогда три-четыре года.

Недавно на просторах Всемирной паутины наткнулся на видеоролик, где автор – журналист, общественный деятель, депутат Сената Парламента Казахстана Нурторе Жусип задается вопросом, почему некогда воинственные и сильные духом казахи ныне превратились в спокойных, нет – пугливых обывателей. В своем большинстве. «Где тот боевой дух, позволивший удержать девятую по площади территорию в мире?» — вопрошает сенатор. И сам же отвечает. По его мнению, дело в том, что природного кочевника лишили его самой главной опоры – лошади. Когда-то кочевник верхом на коне и с луком в руках покорил мир, а теперь его потомки не знают, с какой стороны подойти к верному другу. А вместе с конем ушел дух. «Проведите эксперимент, — говорит он, — посадите самого спокойного, даже трусоватого казаха на коня и дайте ему проскакать по степи, желательно во весь опор, чтобы слезы из глаз, а потом посмотрите на него. Его состояние до и после — две огромные разницы, после — глаза джигита блестят азартом, голова высоко поднята, ноздри раздуваются — он весь светится воодушевлением, даже медицинские приборы фиксируют общий подъем тонуса. Думаю, даже полет на ракете не дает таких ощущений».

Как оказалось, у столичного журналиста немало единомышленников в Атырауской области. Один из них — Амандык Ескали, молодой парень, несколько лет проработавший на телевидении, а затем в казахско-турецком лицее (ныне лицей Білім-Инновация — Прим. авт.). Однако, как признается молодой человек, в итоге победила любовь к лошадям. Наверное, сказывается зов крови.

— Этим увлечением меня заразил Абдикарим Кошкаров — известный в республике охотник с ловчими птицами. Именно он открыл мне целый мир единения человека с самым благородным представителем мира животных — конем, — рассказывает Амандык.

И как человек увлеченный, он и сам собрал вокруг себя людей, плененных благородством друга кочевников. Так, в лицее появилась секция конного спорта. Как и ожидалось, желающих было много. Идею поддержал и директор лицея Исмаил Эльма: «Я верю, что развитие конного спорта и национальных игр воспитает в наших учениках выдержку, терпение, укрепит их здоровье». Тогда же Амандык организовал конную экспедицию «По тропам предков», и десять всадников, девять из которых ученики лицея, посетили место захоронения Махамбет батыра.

Сегодня молодой энтузиаст взялся за организацию конноспортивного клуба «Kultegin», где планирует обучать подростков верховой езде, а также другим видам национального спорта, в том числе, стрельбе из лука.

— Стрельба из лука – наша национальная гордость, она у нас в крови, я уверен, что и этот вид спорта найдет своих поклонников, — размышляет Амандык.

Надо сказать, идея просто замечательная, тем более именно детских конноспортивных клубов в Казахстане вообще нет. И, конечно, как и любое начинание, оно не обходится без трудностей. Самой первой проблемой явилось отсутствие земельного участка. По словам Амандыка, он обошел множество чиновничьих кабинетов, делился своими идеями с представителями власти, разных комитетов и НПО. Все, с кем бы он ни говорил, с пониманием отнеслись к идее, хвалили начинание и… помочь ничем не смогли.

Земельный участок, который облюбовал Амандык, можно было приобрести только через аукцион, а его стоимость в 52 миллиона тенге для начинающего НПОшника сумма фантастическая.

— Но мир не без добрых людей, — улыбается мой собеседник, — я все же нашел человека, который владеет земельным участком и который выделил мне часть своей собственности. Планируем с первого сентября приступить к работе, если, конечно, позволит ситуация с коронавирусом.

— Конный спорт – удовольствие недешевое, сколько родители должны будут выложить за обучение своего ребенка?

— Идею открытия клуба я вынашиваю больше года. За это время все продумал. Плата за занятия будет более чем приемлемой. В секции при лицее занятия стоили 12 тысяч тенге в месяц. И все же не всем эти деньги были по карману. Однажды ко мне подошел мальчуган и попросился в секцию, но когда узнал о цене, молча ушел и больше не появлялся, — говорит Амандык, — так что на этот раз сумму снизим.

Более того, он планирует часть детей обучать безвозмездно.

— В Атырау — 63 школы, уже сейчас число желающих заниматься растет чуть ли не по часам, так что человек 300-400 мы наберем. Для 100 детей из малообеспеченных семей секция будет бесплатной, — делится планами А. Ескали.

Теперь дело за строительством. Необходимо возвести хозяйственные помещения, стойла для лошадей, раздевалки, впереди — заготовка кормов, покупка лошадей. Для всего этого, по подсчетам энтузиаста, необходимо 13 миллионов тенге. Уже есть первые откликнувшиеся на просьбу, но до искомой суммы еще далеко. Вот и подумалось, а почему бы представителям бизнеса и власти не помочь начинанию, тем более что Амандык предпочитает помощь не деньгами, а стройматериалами.

И разного рода чиновники, поддержав сегодня идею, в будущем получили бы неплохие дивиденды, ведь если все сложится и клуб начнет функционировать, то они с полным правом могут рапортовать о деятельности действительно долгосрочного и настоящего проекта в реализации программы «Рухани жаңғыру».

А закончить хотелось словами все того же сенатора: «Только снова привив нашей молодежи любовь к лошадям, к верховой езде, мы сумеем возродить былую отвагу, смелость и патриотизм нации в будущем». Может, слишком однобоко? Но в этом что-то есть.

Кайрат САТАЕВ

Фото Амандыка ЕСКАЛИ