А город-то не спит

Что ночью делал мужчина на автодороге «Атырау – Астрахань», которого насмерть сбила неизвестная автомашина, скрывшаяся с места происшествия? За что парень угрожал поджечь автомобиль своих родных? Почему люди, устроившие фейерверк ровно в полночь, сбежали? Все эти вопросы возникли у нас во время рейда полиции по контролю засоблюдением ограничительных мер локдауна, в котором приняли участие корреспонденты «ПК». Сразу скажем, если сравнить с периодом ЧП, когда улицы в темное время суток были практически пустые, то сейчас в городе жизнь не затихает. В этом мы убедились, побывав в ночь на 19 июля на улицах Атырау.

За рулем полицейской автомашины «NissanAlmera» — командир батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау старший лейтенант Асланбек Гарифуллин и его напарник,инспектор патрульной полиции лейтенант АзаматНажмеденов. На часах — 23.30. Как известно, после 23.00 до 6.00 утра действует запрет передвижения населения и автотранспорта в населенных пунктах, за исключением определенной категории людей — сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения. А за нарушение карантинного режима предусмотрена адмответственность, согласно статье 425 КоАП РК (штраф для физических лиц — 30 МРП, то есть 83 340 тенге).

Авось, проскочу

Патрульная машина отправляется по улицам областного центра. Попутно интересуемся о том, сколько выявляют нарушителей и сколько оформлено административных протоколов. Раньше полицейские препровождали водителей, нарушивших режим ЧП, в опорные пункты и там оформляли административный материал. Выясняется, что теперь полицейские берут у нарушителей объяснительные. В суд материалынаправляет другое ведомство.

— Вчера было выявлено десять человек, выехавших в запрещенное время. Мы берем объяснительные и далее передаем в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг (СЭС), и там уже оформляют материалы для передачи в суд и привлечения нарушителей к ответственности, — уточняет Асланбек Гарифуллин.

В нынешних условиях люди, поясняя причину столь поздней поездки, в основном утверждают, что везут лекарства родственникам. Так что, если причина уважительная, и есть соответствующие доказательства, то у водителя объяснительнуюбрать не будут, и он может ехать дальше. Водители, не имеющие справок и других оправдательных документов, стараясь избежать встречи с инспекторами патрульной полиции, стали прятаться на второстепенных улицах — ездят по закоулкам. Но некоторые, особо уверенныерулевые, действующие на «авось, проскочу», выруливают на основные улицы. Тут они и попадаются.

У центрального автомобильного моста (на европейской стороне) к нам присоединился еще один патрульный экипаж. Через пять минут полицейские остановили легковушку с российскими государственными номерами, спустившуюся с моста. Вышел молодой мужчина, в черной футболке и трико. На ногах черные носки и светлые резиновые шлепанцы. Рука в районе локтя перевязана бинтом. Водитель молча протягивает инспектору телефон, на котором фотографиядокумента с печатью. Стали проверять данные водителя по базе полиции.

Пока занимались выяснением, раздался грохот фейерверка. И это в полночь. Кому это не терпитсяповеселиться? Как вы понимаете, сейчас никакие массовые мероприятия проводить не разрешается, значит виновным уготовано административное наказание. Наш экипаж тут же отправился искать нарушителей. Долго кружили по улицам.Пиротехников нет нигде, похоже, они сбежали. Вдруг в небольшом переулке у частного двора мы увидели двух женщин.

— Не подскажете, где устроили фейерверк, — поинтересовались полицейские.

— Да мы сами вышли посмотреть и не успели, — развели руками они. Кстати, ни на одной из ночных любопытствовавших не было защитной маски.

Мы поехали дальше и через пять минут нашлиплощадку на улице Тайманова, откуда раздавался праздничный грохот. Там стояли жители, выбежавшие из домов.

— Когда фейерверки стали стрелять, мы выбежали на улицу. Некоторые «бомбочки» загорелись, мысразу стали тушить, — в доказательство молодая женщина показала фотографию на смартфоне.

— А если бы сильный ветер подул, огонь точно перекинулся бы на наши дома, — переживалаГульжан Ж., чей дом всего в паре метрах от места, на котором неизвестные устроили салют. – Отсюда отъехала машина белого цвета, только я в марках автомобилей не разбираюсь, а номер не успела разглядеть, плохо видно, темно же.

В данном случае нарушителей тишины, такая статья в КоАП РК тоже есть, вычислят по видеокамерам, заверили полицейские.

Лица без масок

Стоит отметить, что в Атырауской области с 11 июля специальной мониторинговой группой, в которую входят представители акимата, управления по контролю качества безопасности товаров и услуг, полиции тоже проводятся рейды по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, выявления других нарушений. По словам пресс-секретаря департамента полиции Атырауской области Гульназиры Мухтаровой, выявлено более 770 нарушений режима карантина. Только сотрудниками управления полиции города Атырау с 5 по 19 июля зафиксировано 450 нарушений.

Например, ряд продуктовых и непродовольственных магазинов, кафе работали сверхразрешенного времени. Выявлено 19 семей, в которых проводили домашние праздники с большим количеством гостей. Для дальнейшего усиления строгих карантинных мер по снижению распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры продлены до 3 августа.Поэтому рейды мониторинговой группы будут продолжены.

…Почти половина первого ночи. Инспекторы остановили еще три автомашины. За рулем находились их коллеги из других служб. Тут по рации новое сообщение — в одном из частных домов в одном из микрорайонов разгорелся семейный скандал. Мы как раз были неподалеку, поэтому полицейская патрульная машина держит курс на указанный адрес.

— Брат, как напьется, так не дает нам покоя, — рассказала встретившая нас расстроенная молодая женщина, прижимая к груди ребенка. – Постоянно дебоширит. Нигде не работает. Сколько так еще будет продолжаться? Грозился автомобиль поджечь! Сам он сбежал, как только услышал, что язвоню в полицию.

Тем временем, открыв калитку, во двор вошла женщина. Оказалось, это вернулась от знакомых мать обратившейся за помощью. Неожиданно она с ходу начала оправдывать своего сына, даже не подумав при виде посторонних людей надетьзащитную маску. Чужая семья, как говорится, потемки, и разбираться в скандальной ситуации, если надо, оформлять материал будет уже участковый полицейский, приехавший следом. Это его сфера деятельности.

Вещдок под ногами

00.50. Рация не умолкает. Поступило еще два сообщения. В Привокзальном микрорайоне во дворе многоэтажки в столб врезалась автомашина. А на автодороге «Атырау – Астрахань», напротив СпецЦОНа, совершен наезд на пешехода. Об этом в полицию сообщила охрана центра обслуживания населения. Виновный водитель трусливо сбежал.

На месте происшествия, которое уже было ограждено специальной лентой, работали полицейские. Чуть в стороне от обочины лежал мужчина. Подошла к нему и ужаснулась от увиденного. Вокруг головы человека растеклось много крови. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Кто его сбил? Как это вообще могло быть, если сейчас автотрасса не оживленная? Кто погибший? Что он делал в столь поздний час на дороге?

— Узнаем все, найдем виновного водителя, — твердо заверили инспекторы.

— Погибший – мужчина, 1970 года рождения, при нем было удостоверение личности, — и нам показали пластиковую карточку удостоверения.

А примерно в четырех метрах на земле нашли иводительское удостоверение. Скорее всего, тот, кто сидел за рулем, сбив пешехода, вышел из машиныпосмотреть и выронил документ. Так что, остальное оставалось делом техники, спустя полчаса его задержали. Об этом мы узнали уже в патрульной автомашине, когда снова прочесывалиулицы города. Полицейские не обманули.

01.15. Бессонница, что ли, у Атырау? Внимание полицейских привлекла очередная автомашина — и опять с российскими госномерами.

— Жену отвез в роддом, не стал ждать скорую, побоялся, вдруг задержится, — оправдывалсяводитель, мужчина средних лет.

Ему пожелали счастливого пути, и он уехал.

Глубокая ночь. Невольно слипаются глаза.Приходится резко зажмуриться и резко их открыть, так помогает сбить сон. Сработало. А полицейским в этом нет необходимости, они привыкли работать днем и ночью.

Не до сна, надо понимать, было и молодым ребятам, которых мы приметили издалека. Они шлисо стороны неработающего летнего кафе. Загулялиребята, а разноцветные маячки патрульной машины заставили компанию «сделать ноги». Причем все произошло буквально в считанные секунды, они будто растворились во тьме.

Спустя сорок минут с центрального моста съехала «Тойота Камри». Госномера актауские.

— Во сколько вы в город заехали? — спросил у иногороднего водителя Азамат Нажмеденов.

— Едем из Актау в Туркестан. Приехали еще в 12 часов, а машина сломалась. Починили сами. Сейчас ищем гостиницу, найти не смогли сразу, вот, включили навигатор, — сказал пассажир, выйдя из машины. И стал потягиваться. Да так, что было слышно, как его колени громко хрустнули.

— А где ваши маски? А антисептики?

— Ну что вы, у нас все есть, — спешно доставая из бардачка защитные маски и флакон антисептика, показывал нам путник.

Пошел третий час ночи. Снова сообщение по рации: женщина заявила в полицию о домогательстве таксиста.

На месте стало ясно, что дамочка в подвыпившем состоянии. Она намеревалась доехать по нужного ей адреса на частной автомашине, а вместо поездки наглец стал к ней приставать с недвусмысленными намеками. Возмутившись, пассажирка набрала по телефону «102». Обоих отвезли в отдел полиции для разбирательства. Ни у водителя, ни у женщинымасок не было. Да и какое такси может быть в запрещенное время?

Жесткий режим не ради бумаги

Полицейские продолжили объезд города. Когда их смена закончится, патрульная автомашина в обязательном порядке будет продезинфицирована. Этим занимаются специальные сотрудники. Санитарные нормы соблюдаются строго. Работают полицейские в масках и руки постоянно обрабатывают антисептиком. Так и должно быть. Для всех, без исключения.

Рейд показал, что пока, увы, многие атыраусцыжесткие ограничительные меры, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, соблюдают не на сто процентов. Как в светлое время суток, тем более в темное. Чаще всего игнорирует требования молодежь. На следующий после рейда день сделала замечание двум таким девушкам.

— Кому надо, тот пусть и носит маски, — вот и весь ответ.

И это услышала неравнодушная пожилая женщина,проходившая рядом.

— Да уж, гонора у этих девочек, как у барбоски блох, — сердито съязвила она. – Как можно быть таким безответственным к своему здоровью и здоровью своих родных и близких? Разве они не понимают, что маски их защитят? Эх, а потом все кого-то ругают, а сами такие повязки на лице не носят.

Светлана НОВАК

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА​