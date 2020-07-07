Выдача дипломов в университете превратилась в давку

Не успели ещё стихнуть обсуждения столпотворения на бесплатной раздаче лекарств, как новый вопиющий факт нарушения карантинных мер. Сегодня в один из университетов пригласили выпускников.

Сразу всех. Скопом. Приходите ребята, заражайтесь на здоровье! Ну да ладно, волонтеры с лекарствами молодые, неопытные. Ну и получилось у них по Черномырдину: хотели как лучше, получилось как всегда.



А в университете ведь взрослые дяди и тети! Со степенями и званиями. Неужели нельзя было этот процесс выдачи дипломов растянуть на неделю? Вызывая по группам к определенному времени? Заранее подготовив дипломы, а не перебирая десятки в поисках нужного? Поставить дежурных, чтобы социальную дистанцию выпускники соблюдали? Ладно. Молодые. Переболеют. А кто нибудь может ответить на вопрос: скольким своим папам и мамам, дедушкам и бабушкам они заразу принесут домой? Родственникам, которые придут поздравить дипломированного специалиста? Я не могу.

Виктор Сутягин