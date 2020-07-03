В Атырау ЕНТ сдали более 3 тысяч абитуриентов

Новости, Социум

С 21 июня по 1 июля ЕНТ сдавали 3102 абитуриента, из них 816 выпускников школ и колледжей прошлых лет, а также выпускники колледжей текущего года, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. 

Об этом сообщила руководитель филиала Национального центра тестирования при АГУ им. Х. Досмухамедова  Айнагуль Дюсекенова.

— Не явились на тестирование 236 человек. При входе за попытку зайти в здание, с сотовым телефоном и шпаргалками, были удалены 19 человек. Кроме того аннулированы 4 работы, было установлено, что  абитуриенты пользовались телефонами и шпаргалками, — сказала Айнагуль Дюсекенова.

Как отметили специалисты, в общей сложности прошло 14 потоков, абитуриентов с температурой и симптомами ОРВИ зафиксировано не было. Тестирование прошло в штатном режиме.

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