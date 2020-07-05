Шанс для нарушителей

В этом году из-за нарушения правил проведения ЕНТ в Атырауской области не были допущены к Единому национальному тестированию 50 абитуриентов, и 4-ро были удалены из аудитории за использование шпаргалок. 20 абитуриентов не смогли принять участие в тестировании по состоянию здоровья.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии АГУ Айнагуль Дюсекеновой, согласно новым правилам проведения национального тестирования в РК, абитуриенты, пытавшие пронести в аудиторию запрещенные предметы: смартфоны, шпаргалки, либо нарушившие правила во время самой экзаменационной процедуры, не допускаются к пересдаче ЕНТ в дальнейшем. Однако, в этом году, учитывая сложившуюся ситуацию в республике и психологическое напряжение среди выпускников, Министерство образования и науки и национальный центр тестирования, дает возможность нарушителям пересдать тест в августе, но уже на поступление в вуз только на платной основе. Для тех же выпускников, которые не смогли прийти на экзамен в связи с болезнью, рассматривается вариант пересдачи экзаменов на общих основаниях. Списки этих ребят готовятся.

Анжелика КИМ