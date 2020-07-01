Премия лучшему НПО

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с 1 июля 2020 года начнет прием заявок на соискание премии для НПО.

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса на соискание премии для неправительственных организаций по следующим направлениям:

1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;

2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

3) охрана окружающей среды;

4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;

5) содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов;

6) поддержка социально уязвимых слоев населения;

7) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;

8) содействие обеспечению трудовой занятости населения;

9) защита прав, законных интересов граждан и организаций;

10) развитие культуры и искусства;

11) охрана историко-культурного наследия;

12) укрепление общественного согласия и общенационального единства;

13) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;

14) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг;

15) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций.

К участию допускаются неправительственные организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан и предоставившие сведения в Базу данных неправительственных организаций.

Одна и та же неправительственная организация не может выдвигаться на соискание премии более чем по одной номинации. Не допускается повторное выдвижение на соискание премии в течение трех лет после ее получения.

Премия по одной номинации присуждается одному или одновременно нескольким соискателям. В этом случае премия делится поровну между ними.

Перечень для подачи заявки на соискание премии включает в себя:

1) заявление на участие в конкурсе на присуждение премий для неправительственных организаций по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) анкета соискателя премии согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) характеристика о деятельности соискателя премии согласно приложению 3 к настоящим Правилам (с приложением подтверждающих материалов);

4) рекомендации (не менее двух) представителей общественности (неправительственных организаций) и (или) государственных органов в целях подтверждения реализации проектов и достигнутых результатах совместной работы по выдвигаемому направлению за последние 3 (три) года с указанием контактных данных;

5) копии учредительных документов и свидетельство (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) неправительственной организации;

6) справка о наличии банковского счета (оригинал).

Заявки о выдвижении неправительственных организаций на соискание премии подаются в Комитет по делам гражданского общества

Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX, Pdf) с 1 июля по 1 сентября 2020 года по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел 8, «Дом Министерств», подъезд 15. Телефоны для справок +7 (702) 376 84 00, +7 (708) 777 71 08, +7 (7172) 74 09 97, 74 02 17.

ссылка на Правила присуждения премий — http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017041#z7