Первые 222 выпускника прошли ЕНТ

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Сегодня в центре тестирования АГУ им Халела Досмухамедова прошла  ЕНТ первая группа из  222 выпускников.

«Пропуски на экзамен выпускники школ получили в онлайн режиме — так же, как и подавали заявления.  На входе измерили температуру как у вчерашних школьников, так и у членов комиссии и обслуживающего персонала. Посадка  была организована на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. При входе каждому абитуриенту выдавали новые маски – использованные ребята выбрасывали в урну. Через два часа им снова раздали новые маски», — Рассказала руководитель филиала Национального центра тестирования при АГУ Айнагуль Дюсекенова.

Всего в этом году ЕНТ планируют сдавать 3 102 человека.

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