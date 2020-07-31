О выплатах в связи с продлением карантина

Новости, Социум

Казахстанцам осуществят социальные выплаты в связи с продлением карантина на две недели. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает  МИА «Казинформ».                                          

«По этому вопросу есть поручение Главы государства. В связи с продлением карантина на две недели платежи будут произведены. Однако это будет половина суммы, то есть половина 42 500 тенге, это 21 250 тенге», — сказал Е. Тугжанов. 

Напомним, соцвыплата в размере одной минимальной заработной платы — 42500 тенге назначается тем казахстанцам, кто потерял доходы из-за усиления карантинных мер.

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