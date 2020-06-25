На ЕНТ с учебником алгебры

32 выпускника нарушили правила проведения ЕНТ, пытаясь пронести и использовать во время тестирования запрещенные предметы. Об этом сообщили члены рабочей группы, в составе которой представители специальной мониторинговой группы, проектного офиса «Адалдық алаңы» и сотрудники антикоррупционного службы Атырауской области.

-Рабочие группы, созданные во всех регионах страны приказом Министерства образования и науки, призваны обеспечить открытость и объективность процесса. По состоянию на 24 июня в Атырауской области правила нарушили уже 32 ученика, пытаясь пронести и использовать во время тестирования запрещённые предметы. Некоторые умудрялись пронести даже учебники. По итогам таких нарушений составлены соответствующие акты недопущения к тестированию и удаления из зала тестирования, — сообщила член рабочей группы Айдана Аманиязова.

Напомним, с 21 июня в Атыраускрй области проходит ЕНТ.

Алма ТУРГАНОВА