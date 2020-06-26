Могут ли казахстанцы выезжать за границу BBC

Новости, Социум

Казахстанцы могут выезжать за границу любым доступным транспортом. Об этом заявил заместитель начальника департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в республике еще действуют принятые ограничения.

«Однако на данный момент казахстанцы могут использовать любой доступный транспорт для пересечения границы и возвратиться в страну. Также иностранцы могут выехать из Казахстана», — сказал Олег Фисенко.

Спикер уточнил, к примеру, если казахстанцы хотят воссоединиться с близкими родственниками в России, для этого нет никаких преград. Единственное, несовершеннолетние лица могут пересечь границу для воссоединения с семьей только в сопровождении родителей. Он также напомнил, что при пересечении границы необходимо иметь на руках документы, мотивирующие выезд гражданина из страны.

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