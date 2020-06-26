Могут ли казахстанцы выезжать за границу BBC

Казахстанцы могут выезжать за границу любым доступным транспортом. Об этом заявил заместитель начальника департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Спикер отметил, что в республике еще действуют принятые ограничения.



«Однако на данный момент казахстанцы могут использовать любой доступный транспорт для пересечения границы и возвратиться в страну. Также иностранцы могут выехать из Казахстана», — сказал Олег Фисенко.



Спикер уточнил, к примеру, если казахстанцы хотят воссоединиться с близкими родственниками в России, для этого нет никаких преград. Единственное, несовершеннолетние лица могут пересечь границу для воссоединения с семьей только в сопровождении родителей. Он также напомнил, что при пересечении границы необходимо иметь на руках документы, мотивирующие выезд гражданина из страны.