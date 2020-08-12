Как в этом году помогут детям из бедных семей

Новости, Социум

Акция «Дорога в школу» продолжится в этом году. Однако формат его проведения переведен в  режим онлайн. Об этом в ходе брифинга сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

«В Атырауской области насчитывается 11 187 детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и  детей с особыми образовательными потребностями. «Помимо акции «Дорога в школу», которая будет проходить в онлайн-формате, в настоящее время в стенах школ, также начали раздачу необходимых вещей и одежды из фонда всеобуча, в соответствии с потребностями родителей», — сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Вместе с этим, в новом учебном году 21 из 23 организаций технического и профессионального образования области, организуют учебный процесс в условиях дистанционного обучения. Они также будут использовать образовательные платформы, — сказал глава региона.

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