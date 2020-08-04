Как пройдет благотворительная акция «Дорога в школу»

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Теперь, вся оказываемая помощь по региону в рамках акции «Дорога в школу», будет направляться нуждающимся посредством портала Atamekenim.kz, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. ⠀

В прошлом году, Министерство образования и науки РК и общественное объединение «Атамекен» подписали соглашение о сборе помощи нуждающимся семьям через портал atamekenim.kz. По словам начальника отдела дополнительного образования и воспитания областного управления образования Алмагуль Каирлиевой, данная платформа служит формированию культуры помощи. ⠀ 

— Каждый родитель, которому необходима поддержка, может оставить свое заявление. Для этого родители должны зайти на портал atamekenim.kz и зарегистрироваться, с помощью ИИН своего ребенка. Сегодня на основе этой платформы были определены ответственные специалисты из числа социальных педагогов, которые помогают родителям заполнять заявления. Прежде всего, это предотвращает коррупцию и помогает нуждающимся, адресно получить необходимую помощь,- сказала АлмагульКаирлиева. 

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