Будут ли повышены пенсии

В Казахстане сохранена социальная направленность бюджета на предстоящие три года. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В структуре расходов доля социального сектора составляет 50,4%. Так, в 2021 году на социальную сферу запланировано 7 трлн тенге, с ростом на 454 млрд тенге по отношению к 2020 году. На ежегодную индексацию и увеличение контингента получателей пенсий и пособий дополнительно предусмотрено 265 млрд тенге на следующий год», — сказал Ерулан Жамаубаев.

По словам министра, запланированы все мероприятия по реализации поручений Президента по повышению статуса педагогов и врачей путем увеличения их заработной платы.

«На поддержку развития реального сектора экономики на 2021 год предусмотрено 1,7 трлн тенге. В рамках данных средств будет продолжена реализация госпрограмм «Нұрлы Жол», «Нұрлы Жер», развития агропромышленного комплекса, ГПИИР, ДКБ-2025 и другие», — пояснил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина также сообщил, что в 2021 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 3,8 трл. тенге, это порядка 27% от общих расходов бюджета. Из них в виде целевых текущих трансфертов предусмотрено 1,4 трлн тенге, трансфертов на развитие — 405 млрд тенге.