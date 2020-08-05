Астраханские диаспоры помогают атыраусцам

Более 1000 кг медицинского груза было приобретено и направлено в Атыраускую область усилиями членов Астраханской региональной общественной организации казахской культуры «Жолдастык», Фонда развития казахской культуры и чеченской диаспорой для борьбы с распространением нового типа коронавируснойинфекции COVID-19, сообщает сайт посольства РК в РФ.

20 тысяч медицинских масок, 500 литров дезинфицирующих средств, 1000 инфузионныхсистем, 1000 медицинских бинтов, 300 защитных костюмов, подгузники, витамины С и т.д. были направлены в ​ COVID-госпиталь Атырау по инициативе председателя Совета общества «Жолдастык» Нурлана Кандыкова и председателя правления Фонда развития казахской культуры Эдуарда Искакова.

«Сбор гуманитарной помощи мы начали чуть более недели назад. Таким образом, актив и члены общества «Жолдастык» поддержали решение нашего губернатора ​ Игоря Бабушкина об оказании помощи нашим ближайшим соседям – Атыраускойобласти в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Уверены, что в ближайшее время эпидемиологическая обстановка в Республике Казахстан стабилизируется, и мы все вернемся к привычному для нас ритму жизни. Хочется поблагодарить всех тех, кто принимал участие в формировании этого груза – активу общества «Жолдастык», предпринимателям, партнерам и просто неравнодушным гражданам, всем тем, кто в трудную для казахстанцев минуту оказался рядом. Особенно хочется отметить участие в акции членов чеченского сообщества Астраханской области и полномочного представителя Главы Чеченской Республики в г.Астрахани», – рассказал Нурлан Кандыков.

Решение о поддержке инициативы губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина об оказании помощи было единогласно принято членами Совета общества «Жолдастык». В течение недели были собраны денежные средства, согласован список необходимых медикаментов с госпиталем г.Атырау, решен вопрос с транспортной компанией, что позволило оперативно сформировать и в кратчайшие сроки направить груз.