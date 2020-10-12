Положительная оценка от ветеранов

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Как передает служба коммуникаций Атырауской области, аким области Махамбет Досмухамбетов принял заместителя председателя центрального совета республиканского общественного объединения «Организация ветеранов Республики Казахстан», доктора исторических наук, академика Умирзака Озганбаева, прибывшего с рабочим визитом в наш регион.

В ходе встречи обсуждалась важная роль ветеранов в общественной жизни и работа региональной организации ветеранов. Аким области также отметил значительный вклад ветеранов в общественно-политическое и социально-экономическое развитие региона.

— В ходе своей поездки по региону я ознакомился с работой областной организации ветеранов. Стал свидетелем того, что в регионе предпринят ряд мероприятий, связанных с борьбой с пандемией. Особое внимание акиматы области, города и районов уделяют ветеранам. Все это свидетельствует о том, что труд людей, заложивших основы экономики независимой страны, не будет забыт и не останется без внимания, — сказал Умирзак Озганбаев.

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