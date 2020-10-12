Положительная оценка от ветеранов

Как передает служба коммуникаций Атырауской области, аким области Махамбет Досмухамбетов принял заместителя председателя центрального совета республиканского общественного объединения «Организация ветеранов Республики Казахстан», доктора исторических наук, академика Умирзака Озганбаева, прибывшего с рабочим визитом в наш регион.

В ходе встречи обсуждалась важная роль ветеранов в общественной жизни и работа региональной организации ветеранов. Аким области также отметил значительный вклад ветеранов в общественно-политическое и социально-экономическое развитие региона.

— В ходе своей поездки по региону я ознакомился с работой областной организации ветеранов. Стал свидетелем того, что в регионе предпринят ряд мероприятий, связанных с борьбой с пандемией. Особое внимание акиматы области, города и районов уделяют ветеранам. Все это свидетельствует о том, что труд людей, заложивших основы экономики независимой страны, не будет забыт и не останется без внимания, — сказал Умирзак Озганбаев.