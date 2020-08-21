Физрук пытался помочь на ЕНТ

С 18 по 22 августа для 1 135 претендентов, изъявивших желание учиться на платном отделении, проводился ЕНТ.

Процесс тестирования, которое проходит на базе Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова, контролируют представители проектного офиса «Атырау — адалдық алаңы».

По словам руководителя проектного офиса Альфии Адиевой, в тестировании, проходившем 18-19 августа, должны были участвовать 677 претендентов, но пришли 547 участника. В результате двух дней экзамена из аудитории за нарушения правил были удалены шесть молодых людей, которые пронесли запрещенные предметы.

Вместе с тем, 20 августа Единое национальное тестирование должны были пройти 232 выпускника, но к назначенному времени пришли лишь 184 участника. В этот день не были допущены нарушения со стороны претендентов, но были выявлены факты со стороны дежурных преподавателей, которые заходили в аудиторию с мобильными телефонами.

Так, в ходе тестирования за грубое нарушение правил из аудитории был удален старший преподаватель кафедры военной подготовки и физкультуры. Он, зайдя в аудиторию, заснял на фотокамеру телефона экзаменационные вопросы, пытаясь помочь участнику тестирования. За нарушение преподаватель получил строгий выговор, а в последующем уволился.

Алма ТУРГАНОВА

Фото иллюстративное, из открытых источников