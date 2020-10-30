Когда муж – лучший друг, а жена – подруга

Много лет назад в Атырауском гуманитарном колледже произошел случай — забеременела студентка. Она скрывала свое положение, пока растущий живот не заметили однокурсницы. Потом узнала мать девушки, приехала из аула. Вместе с дочкой они решили прервать беременность, хотя срок был уже приличный. Будущую бабушку беспокоило не столько здоровье дочери, а положение, в которое они попали: «стыд на весь белый свет, что скажут родственники!» А отца ребенка тем временем забрали в армию.

Вскоре об этом факте узнала директор колледжа Рашиля Мурсалиева, которая решила вмешаться в дело, уговорив маму и дочь не прерывать беременность. В семье родился ребенок. Через некоторое время отец малыша вернулся из армии. Рашиля Кабиевна узнала его координаты и решила поговорить с ним, встретилась с его родителями.

– В итоге ребята поженились, сейчас живут в мире и согласии уже много лет, в семье появились еще дети. И уж, конечно, никто не вспоминает, при каких обстоятельствах у них родился первенец, какая была ситуация. Главное – сохранилась семья, родился малыш, и у него есть отец, – рассказала Рашиля Мурсалиева. – Таких случаев много, есть и будут впредь, потому что это – жизнь. Вот так нам удалось сохранить семью, просто поговорив с ребятами и их родителями. Думаю, сейчас нам этого не достает. Не могут открыто рассказать об обстоятельствах, что на душе, что беспокоит. Не умеем слушать друг друга. И оттого разводов очень много.

Этот рассказ члены областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике услышали где-то в середине двухчасового заседания, но в нем была вся суть таких встреч. Однако традиционно заседание комиссии началось с отчетов о проделанной работе и задач на будущее.

Первым отчитался заместитель акима г. Атырау Самат Ембергенов, который курирует социальную сферу и является председателем аналогичной городской комиссии. Хорошая новость – в областном центре стало меньше разводов. Если раньше их количество доходило до 47 процентов от зарегистрированных браков, то есть распадался каждый второй брак, то сейчас, хоть не намного, но стало меньше. В немалой степени на это повлиял тот факт, что областная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике заключила меморандум с областным судом, цель которого в том, что еще до бракоразводного процесса судьи-медиаторы встречаются с супружеской парой, которая пришла к решению расстаться, и стараются ее примирить, дают время. То есть выступают в роли психологов. Это очень хорошее дело, ведь чаще всего разводятся молодые, еще не видавшие жизнь люди в возрасте 24-29 лет.

Но нужно отдать должное, заслуга в этом непосредственно областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. А в планах городской все те же заезженные проекты – «Мерейлі отбасы», «Келіңдер сайысы», «Папа, мама, я – спортивная семья». Самат Ембергенов не смог ответить на вопросы, как удалось добиться снижения числа разводов. Но самое главное – Атырау – единственный в Казахстане город, где до сих пор не открыт семейный центр «Бақытты отбасы». Еще в феврале 2020 года председатель областной комиссии, тогда возглавляемой заместителем акима области Айгуль Ажгалиевой, направила письмо на имя акима г. Атырау с просьбой открыть такой центр в городе, однако воз и ныне там.

Между тем, трудностей вокруг семейных пар, несмотря на уменьшение количества разводов, меньше не стало. В числе причин респонденты все чаще стали называть отсутствие совместных детей. Это – большая проблема, но ее можно решить на государственном уровне, тем более объем квот на экстракорпоральное оплодотворение с 2021 года возрастает в семь раз. Знают ли об этом муж и жена, которые приняли непростое решение расстаться? Найдут ли они потом себе пару или пополнят ряды одиноких людей?

Заместители акимов семи районов, которые курируют работу комиссии на местах, также рассказали о проделанной работе. Разводов где-то больше, где-то меньше. Естественно, на рост повлиял карантин, когда семья месяцами была на изоляции, нервы были на пределе, плюс к этому сказалось финансовое положение. Вот где нужно было проявить терпение, а не поступать наоборот. Причины разводов руководители районных комиссий назвали разные. Заместитель акима Курмангазинского района Жандос Бектемиров сказал даже, что одна из причин – эгоизм. Правда, какой преобладает больше при распаде семьи – мужской или женский – госслужащий не уточнил.

Между тем, член комиссии Улдай Айтишева, как человек с большим опытом работы на государственной службе, справедливо заметила, что лучше не роликами увлекаться, устраивая соревнование, у кого какой лучше, а посещать дома проблемных семей. Тут надо активизировать работу сельских акимов, которые должны знать положение каждой семьи в своем округе.

– Советы отцов и матерей, разные конкурсы и мероприятия, которые мы видим на роликах, может, и хороши, но проблему распада семьи не решат. Нужны действенные меры. Одна из причин – это социальное положение семьи. Нет работы, говорят, а ее вокруг полно. Надо научиться слушать друг друга, почаще разговаривать. Мне непонятно, зачем на таких заседаниях заслушиваются отчеты. Кому они нужны?! – высказалась Улдай Айтишева.

И она права. Как только в зале произносится: «Слово предоставляется», — тут же многие участники заседания, не конкретно комиссии, а вообще берут свои сотовые телефоны и ведут переписку до окончания отчета. Сами докладчики тоже не столь хорошо владеют ситуацией, раз читают доклады, не отрывая глаз, соответственно такое отношение у слушателей. У хорошего руководителя, ответственного человека и грамотного организатора речь за трибуной должна идти от сердца.

Продолжается работа кризисного центра. Тут надо отметить вклад его директора Айбаршын Имангалиевой. Но в районах таких центров нет. Приходится догадываться, по каким углам прячутся изгнанные из дома женщины с детьми.

Есть еще одна проблема, которую озвучила представитель местной полицейской службы Бибигуль Тулегенова. Женщины, которые оказались в сложном положении, не спешат поделиться своей бедой. То ли боятся полиции, то ли не хотят впускать в свои отношения посторонних людей, но многие из тех, кто переживают трудное положение или распад семьи, не идут на контакт. Не каждому хочется раскрыть душу. Наверное, тут за дело надо взяться опытному психологу.

Но самое главное – участники смогли понять, что распад семьи можно предотвратить, и уже активно работают над этим. И пора уже, как сказала активный член комиссии Рашиля Мурсалиева, работать эффективно.

Марина КУАНЫШЕВА