Балзиба әже: на все 100+

Сто два года исполнилось нынешним летом жительнице микрорайона Балауса Балзибе Мажитовой. Для своих лет бабушка очень бодра, не потеряла интерес к жизни, слушает новости и с нетерпением ждет в гости внуков и правнуков.

В прошлом году в свои сто с хвостиком Балзиба аже посетила избирательный участок и проголосовала на президентских выборах. Она и сейчас с удовольствием гостила бы у своих детей, которые проживают в разных уголках Казахстана, прошлым летом, например, летала к своей внучке в Нур-Султан, когда родилась правнучка Жибек, вот только карантинные меры продолжаются, и пожилым людям советуют оставаться дома.

Балзиба аже родилась летом 1918 года в семье сельского муллы Закарии, который также был мастером сапожных дел. Его жена Катша родила 12 детей, самой старшей была Балзиба. В год ее рождения в ее родном старом Карабау Кызылкогинского района гремела революция, и вся степь была пропитана кровью борцов за свободу. Потом наступил голодомор. Балзиба аже до сих пор помнит имя убийцы своей семьи, называя его просто – «Голощекин». Именно по его поручению отняли весь скот ее семьи, семей родственников и соседей. Как, впрочем, и везде вокруг. Многие карабауцы вынуждены были переехать в другое место, а у Закарии не было такой возможности, и он отправил старшую дочь – 13-летнюю Балзибу – с семьей своего близкого родственника, который переселялся в Тайпакский район соседней Западно-Казахстанской области. Это помогло девочке выжить. Все остальные ее младшие братья и сестры, оставшиеся в селе, погибли от голода.

В 1933 году 15-летней Балзибе где-то пешком, где-то на повозке, на лошади удалось вернуться в родное село и отыскать своих родителей, которые очень ослабли от голода и практически были на грани смерти. Но встреча с родной кровиночкой дала им побуждение к жизни. Вокруг стало более-менее налаживаться, Закарие удалось получить от колхоза два мешка зерна и одного теленка. И в 1939 году в их семье родился мальчик по имени Кумар. А сама Балзиба в 1936 году вышла замуж за своего сельчанина Карима Мажитова. Молодые стали работать в колхозе. В 1942 году в семье родился первенец Марат, а спустя некоторое время Карима забрали на фронт. Благополучно и с наградами вернувшись с фронта, Карим Мажитов долгие годы проработал в цехе по заготовке шерсти в селе Карабау. Дожил до глубокой старости, покинув своих детей в 80 лет.

В семье Карима и Балзибы Мажитовых родились 11 детей, трое умерли в младенчестве, остальные проживают сегодня достойную жизнь, все состоялись, все успешны, у каждого своя большая семья. Всем своим детям Карим и Балзиба дали лучшее образование и самое хорошее воспитание. Старший сын Марат – известный журналист, писатель, член Союза писателей Казахстана, автор романов «Құныскерей», «Тобанияз», повести «Аманғали», эссе «Әке аманаты», «Тәуілсіздік жолымен», дважды лауреат премии Союза журналистов Казахстана, является почетным гражданином Кызылкогинского района. Как и Марат Мажитов, все дети в семье получили высшее образование, работают в разных уголках Казахстана. Когда дети были маленькие, Балзиба аже была домохозяйкой. Потом, когда старшие подросли, вышла на работу в Дом культуры «Арман», помогала поддерживать чистоту. Очень любила петь, сама сочиняла стихи, всегда внимательно и долго слушала новости. И до сих пор в свои 102 года, хотя и имеет проблемы со слухом и зрением, наша героиня не отстает от жизни. Внуки купили ей хорошие наушники, и это помогает бабушке быть в курсе всех событий. Эх, если бы не тот самый Голощекин, если бы не голод и разлука с семьей, ее грамотный, знавший арабский язык отец обязательно обучил бы свою дочь, уверена аже.

– Когда работала в Доме культуры, в наше село приезжало очень много артистов со всего Союза, и народные, и заслуженные. Гостиниц в селе не было, и работники ДК забирали их гостить к себе домой. И у нас дома нередко бывали очень известные люди, – рассказывает аже. – Я любила читать, читала всегда, пока зрение не сдало. Силы мне дает природа, долгие годы живя в селе, я чувствовала связь с окружающим миром. Мы держали скот, употребляли натуральные продукты. Все по дому и хозяйству делали сами, много работали. Думаю, что в этом и есть секрет долголетия.

Всю свою жизнь Балзиба Мажитова прожила в селе Миялы Кызылкогинского района, в последние годы в семье своего младшего сына Едиге и снохи Галии. Село это появилось на месте ее родного старого Карабау. И только в прошлом году семья Едиге Мажитова переехала в г. Атырау, где в микрорайоне Балауса они построили дом.

В 2018 году в родном Кызылкогинском районе на уровне акимата района отметили столетие нашей героини. В этот раз в октябре, когда мы традиционно проводим месячник заботы о пожилых, сотрудники акимата Еркинкалинского сельского округа, где проживает семья Мажитовых, чествовали долгожителя, посетили ее дома. Аким Еркинкалинского сельского округа Мухтар Кумаргалиев подарил цветы и чапан, а солисты сельского дома культуры исполнили в честь Балзибы аже несколько музыкальных номеров.

– В нашем округе не было долгожителя, ровесника века. И нам очень приятно, что вы переехали в новый микрорайон Балауса. Выбрали именно наш округ. Спасибо вам за жизнь, за труд, – сказал аким округа.

Марина КУАНЫШЕВА