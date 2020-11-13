Не пропустите ярмарку!

В субботу, 14 ноября, в Жилгородке (в районе стадиона «Мунайшы») пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции по сниженным ценам.

А накануне, в честь празднования дня работников сельского хозяйства, в областном акимате состоялось чествование лучших аграриев региона. Заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев поздравил собравшихся и вручил им нагрудные знаки Министерства сельского хозяйства «Еңбек ардагері» и «Ауыл шарушылығының үздігі». Кроме того, ряду работников сельскохозяйственной отрасли были вручены благодарственные письма от акима Атырауской области и областного маслихата.

По традиции также были названы победители десяти разных номинаций сельского хозяйства, к примеру, именную премию имени героя социалистического труда Сакана Даулеткалиева и звание «Үздік шопан» в этом году выиграл чабан производственного кооператива «Курмангазы» Курмангазинского района Дархан Махуов.

И напоминаем, в субботу, 14 ноября, в Жилгородке (в районе стадиона «Мунайшы») пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции по сниженным ценам.

Алма ТУРГАНОВА

Фото из архива «ПК»