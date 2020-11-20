Фермер: работать по-новому

Пандемия преподала уроки, которые поменяли взгляд людей на многие вещи. Так, из-за остановки работы многих предприятий атырауские бизнесмены стали активно вкладываться в сельское хозяйство, то есть урок понят и принят. О развитии сельского хозяйства, о задачах и перспективах – в беседе с членом комитета по развитию сельского хозяйства и предпринимательства на селе регионального совета НПП «Атамекен», председателем «Ассоциации фермеров Казахстана» по Атырауской области Муратом САРМАНОВЫМ.

— Как вы оцениваете развитие сельского хозяйства в регионе?

— Если говорить в общем, то мы наблюдаем положительную тенденцию. Об этом свидетельствует рост поголовья скота и увеличение посевных площадей. Выделяются земельные участки под сельхозпроизводство, создаются новые хозяйства, в области стабильно осваиваются средства, выделенные на развитие аграрной отрасли. Все это говорит о том, что развитие в отрасли есть. Но в нашем регионе есть проблемы, которые характерны для всех крестьян страны – до сих пор отдаленные населенные пункты сидят без газа и электричества. Из-за этого переработка продукции сельского хозяйства остается на низком уровне. В таких аулах нет социального развития, которое смогло бы обеспечить достойную жизнь сельчанам. Потому что нет производства, крестьяне напрямую за бесценок отдают с трудом выращенный скот или продукты растениеводства, поэтому не растет их личное благосостояние, не увеличивается материальная база хозяйства. Отсюда миграция жителей из села в город.

В прошлые годы атырауские животноводы активно проводили окотную кампанию, завозили племенных производителей. Растениеводы ежегодно увеличивали посевные площади, как и виды посадок. Но несмотря на это, еще не скоро местные аграрии смогут закрыть потребности жителей овощами. Многие продукты продолжают завозиться из других областей и государств. Между тем перед нами стоит задача не только полностью закрыть потребности населения в продуктах питания, но и обеспечить местной продукцией весь работающий персонал крупнейших компаний. К сожалению, на сегодня продукты им завозятся также извне. Надо идти к самодостаточности региона.

— В чем причина сложившейся ситуации?

— Во-первых, наш регион считается промышленным, во-вторых, у нас зима очень холодная, лето очень жаркое, а почва соленая, то есть климатические условия считаются неблагоприятными для развития растениеводства и животноводства. Но, несмотря на эти данности, сельское хозяйство региона, после нефтегазовой промышленности и строительной отрасли, является двигателем экономики региона. По мере своих возможностей аграрии содержат скот, растят урожай и удовлетворяют потребности определенной части населения в местных продуктах, и это радует.

— Значит есть куда развиваться…

— Есть! В условиях карантинных мер из-за пандемии предприниматели увидели для себя новые возможности, многие представители местного бизнеса решили инвестировать средства в сельхозпроизводство. Потому что во время первой волны, когда останавливались производства, наши сельхозпроизводители без сбоев работали на полях. Из-за закрытия границ и отсутствия завоза продуктов извне люди узнали и оценили местную натуральную продукцию. Спрос, к примеру, на целебные напитки шубат и кумыс и другие продукты животноводства сильно вырос, и крестьяне заработали хорошие деньги. Сейчас есть возможность вернуть прежние позиции, когда вагонами наша сельхозпродукция направлялась в другие регионы. Овощи, бахчевые были в избытке.

— Что нужно для этого?

— Сегодня надо работать на будущее сельского хозяйства. Для развития отрасли нужно срочно решать вопросы с использованием подземных вод, ремонтировать водные каналы, использовать новые технологии и оборудование, орошать пастбища, обеспечить животноводческие хозяйства водой бурением скважин.

— А насколько исполнительная власть оказывает поддержку крестьянам?

— Я думаю, они делают все возможное. Ситуация изменилась, и сегодня фронт работ госслужащих увеличился, поэтому они, как раньше, не ездят по населенным пунктам с разъяснением. Их работа заключается в защите проектов финансирования в Министерстве сельского хозяйства РК, с чем они справляются. Все государственные программы по поддержке сельхозпроизводителей у нас реализуются.

— Что является основной проблемой животноводов?

— Сегодня они испытывают трудности с кадрами, некому пасти скот. Люди не приходят, а если и приходят, то не имеют никакого опыта работы в животноводстве. Как правило, они идут без желания работать, поэтому результата нет. Вторая проблема заключается в засушливости наших территорий, из-за чего сокращаются пастбищные угодья, скот лишается корма. Нужна комплексная работа с землей, необходимо повышать плодородность почвы, удобрять ее. Но есть хорошая тенденция по разведению племенных животных, что обеспечивает высокую продуктивность. Сегодняшние трудности животноводов заключаются в водообеспечении, выделении земельных участков и заготовке кормов, но их решением занимается исполнительная власть.

— Что нужно, чтобы растениеводы покрыли своей продукцией потребность области, как было при Союзе?

— При Союзе полеводы работали механически, сегодня пришли новые технологии, которые увеличивают урожайность при малых трудовых затратах. К сожалению, некоторые хозяйства продолжают работать по старинке, привлекая к ручной работе десятки людей, используя большие многомощные тракторы и т.д. Мы предлагаем им для полива использовать оборудование капельного орошения, для повышения урожайности с помощью специалистов определять степень плодородности почвы, приобретать семена высокой урожайности, для экономии воды отказаться от арыков и использовать водопроводные трубы. Надо сделать так, чтобы крестьяне могли максимально использовать современные разработки. И многие так и делают, получая при этом хороший урожай.

— Можете, как руководитель «Ассоциации фермеров Казахстана» по Атырауской области, сказать, какие задачи стоят перед атыраускими крестьянами?

— На сегодня перед нашими аграриями стоят большие задачи. Так, используя возможности коммунального рынка «Сарайшык», местные крестьяне должны активно участвовать в стабилизации цен на сельхозпродукты, исключая работу посредников. Также в населенных пунктах районов должны открываться маленькие цеха по производству шубата, кумыса, сметаны, откормочные площадки с цехами по переработке мяса. Кроме того, животноводческим хозяйствам надо переходить на разведение племенного скота. Сегодня материальная база хозяйств на низком уровне, соответственно, социальный уровень работников хозяйств также низкий. Чтобы удержать ценных работников, надо им повышать заработную плату, а этого можно добиться за счет прибыли. А прибыль придет при использовании новых технологий, которые обеспечат продуктивность всех направлений сельского хозяйства. Также нужно выполнять требования ветеринаров и чипирование домашнего скота, что обеспечит их сохранность от скотокрадов. В аулах надо развивать работу мастерских по ремонту сельхозтехники. К сожалению, еще нет предпринимателей, которые в сельских местностях развивали бы производство сборных домов, теплиц, оборудования капельного орошения, это направления бизнеса, которые имеют хорошие перспективы.

Как говорилось выше, наши климатические условия неблагоприятны для сельхозпроизводства, поэтому для водообеспечения нужно использовать подземные источники воды. Для этого надо провести исследования и разработать карту подземных месторождений воды с изучением степени минерализации, это работа исполнительной власти. Если провести ее должным образом, то крестьяне смогут использовать воду из скважин для массового развития животноводства и растениеводства.

Алма ТУРГАНОВА