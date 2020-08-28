Есть чип – получай субсидию

С 2020 года изменились нормативы субсидирования в овцеводстве: увеличены нормативы за ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным поголовьем овец с 2,5 до 4 тысяч тенге, с товарным – с 1,5 до 2,5 тысяч тенге. Коррективы должны способствовать укреплению действующих и появлению новых животноводческих хозяйств в регионе, считают специалисты.

Сроки коротки, но стараться будем

В селе Жыланды Курмангазинского района работает крупнейшее в регионе племенное хозяйство – производственный кооператив «Курмангазы», где поголовье овец знаменитой едильбаевской породы составляет 12 900 единиц. Как отметил руководитель хозяйства Сабыржан Султанов, сегодня работники хозяйства занимаются заготовкой кормов на зимний период. Из запланированных 1 200 тонн сена на сегодня заготовлено 800 тонн.

В июле Министерство сельского хозяйства внесло изменения и дополнения в правила развития животноводства

— Из хороших новостей, например, в этом году повысились нормы субсидирования овцеводческих хозяйств, также Минсельхоз рекомендовал местным бюджетам возмещать затраты хозяйств на заготовку кормов, такая помощь давно не оказывалась. Единственная сложность, это необходимость установки новых электронных бирок для скота. Если бы в начале года объявили, то без проблем управились бы, а сейчас приходится заниматься поиском поставщиков, чтобы успеть получить субсидии. Электронные бирки стоят 350-600 тенге за штуку, на все поголовье получается немалая сумма, но деваться некуда, будем ставить, — обрисовал ситуацию Сабыржан Султанов.

В два раза увеличены нормативы на приобретение скота, за каждого купленного племенного отечественного барашка хозяйство получит 15 тыс. тенге, за импортированного — до 150 тыс. тенге.

По словам животновода, поддержка государства хозяйств растет, и это правильно.

— Развитие сельского хозяйства сопряжено с большими затратами, поэтому помощь всегда кстати. К примеру, найти пастуха на зарплату 50 тысяч тенге нелегко, но больше платить нет средств. В нашем хозяйстве работают 104 местных жителя, не считая сезонных работников, которых мы нанимаем в окотную кампанию. Если будет больше государственных дотаций, то мы сможем повысить зарплату до 150 тысяч тенге и вернуть местных парней в родной аул, а это в свою очередь будет способствовать развитию села. Сейчас вся молодежь в городе, и им приходится несладко — они работают там охранниками, снимают жилье, — считает животновод.

«Если депутаты поддержат…»

По информации руководителя отдела развития животноводства областного управления сельского хозяйства Аманжола Кабдешева, на субсидирование затрат овцеводческих хозяйств предусмотрены средства в размере 180 млн тенге. Хозяйства получали эти деньги каждый год в сентябре.

Сокращены сроки рассмотрения заявок на кредитование фермерских хозяйств и откормочных площадок

— В этом году для получения государственных субсидий животноводческим хозяйствам необходимо снабдить свой скот электронными бирками. Об изменениях стало известно в конце июля, основная часть хозяйств с крупным рогатым скотом успела получить субсидии, остались лишь овцеводческие хозяйства. Порядка 60 тысяч овец хозяйств региона должны получить новые электронные серьги до декабря, иначе останутся без субсидий. По поводу рекомендаций Минсельхоза о возмещении затрат крестьян на заготовку кормов областными акиматами — пока ничего определенного, решение о выделении средств будет приниматься на сессии областного маслихата в сентябре. Речь идет о порядка 800 миллионов тенге, — сообщил Аманжол Кабдешев.

Алма ТУРГАНОВА

Фото из открытых источников