Дары аграриев

В Атырау прошла ярмарка местных сельхозпроизводителей, приуроченная к профессиональному празднику работников сельскохозяйственной отрасли. В областной центр съехались 62 крестьянских хозяйства со всех районов, они привезли в общей сложности 168 тонн продуктов.

Ярмарка на территории коммунального рынка «Сарайшык» состоялась в минувшую пятницу, но, несмотря на будний день, покупателей было много, жители покидали рынок довольные и с полными авоськами.

Атыраусцы смогли купить свежее мясо по ценам ниже рыночных: говядина — по 1750 тенге, конина — по 1900 тенге, верблюжатина — по 1800 тенге, баранина — по 1700-1900 тенге в расчете за килограмм.

Свежий урожай овощей с местных полей уходил на ура, цены вполне доступные: картофель — по 100 тенге, лук — по 60 тенге, капуста — по 80 тенге, морковь — по 75 тенге, свекла — по 70 тенге.

— Пандемия отрицательно повлияла на все сферы жизни, но сельское хозяйство стало исключением. Вначале были трудности с завозом продукции в город, но потом все это было упорядочено. Также сложности испытали крупные растениеводчес­кие хозяйства во время сбора урожая – не хватало рук, а иностранная рабочая сила не могла заехать из-за карантинных мер. Но в целом текущий год для аграриев региона прошел успешно, поголовье скота выросло, посевные площади увеличились, — отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Нурлыбаев.

Глава крестьянского хозяйства «Мунайлы» Мейрамгуль Толендиева привезла на ярмарку шубат собственного производства. Свое дело женщина открыла в 2010 году в местечке Мунайлы, что в 55 км от города Кульсары Жылыойского района. Начала разводить верблюдов для получения шубата, потихоньку стала приобретать овец, лошадей, крупный рогатый скот. Сегодня хозяйство в своем активе имеет несколько сотен голов скота, есть земля в 1000 гектаров. Это – семейный бизнес, все заняты в общем деле. Есть кому пасти скот, кому заготавливать корма, кому кормить и доить.

— Конечно, заниматься животноводством дело непростое, особенно много трудностей было в начале пути. Был даже момент, когда опустились руки, мы с супругом решили распродать скот и закрыть хозяйство. Но, к счастью, мы пережили эти испытания и решили двигаться вперед. И не прогадали, казах всегда держал скот, ведь для него это все — пропитание, достаток. Сегодня радостно видеть плоды своего труда, получать заработанные деньги. Но я бы не сказала, что мы работаем только ради прибыли, с такой целью долго не протянешь. Надо любить животных, относиться к ним с душой, это дает обратную связь. Люблю разговаривать со своими животными, хвалить за хорошие надои, журить за вредность, в общем, они – как мои дети, — смеется Мейрамгуль.

Подходи, народ, тучные овечки у ворот!

Руководитель КХ «Акинген» Бексултан Нурберген привез на ярмарку девять голов овец и 30 литров шубата. Шубат раскупили сразу.

— Я продолжил дело отца в 27 лет, придя в хозяйство в 2009 году. С тех пор я узнал много секретов успешного животноводства, сегодня у нас около 1000 голов скота, все «төрт түлік мал», — рассказывает наш собеседник.

И, кстати, его живым товаром интересовались многие, 40 тысяч тенге за такую овечку – отличная цена, говорили покупатели.

Сказать, что пришедшие в этот день на ярмарку покупатели были довольны, значит, ничего не сказать. Люди выстраивались в очередь за мясом, овощами, набирали полные пакеты продуктов, активно переходя от одного прилавка к другому.

— Приятно удивили цены, например, я купила мясо отличного качества по хорошей цене, а также овощи. Кроме того, мы приобрели продукцию местной птицефабрики, все-таки свое всегда предпочтительнее. Хочу поздравить и выразить благодарность нашим крестьянам за их нелегкий труд, они выполняют важную миссию, обеспечивая жителей натуральной продукцией, — отметила горожанка Светлана.

Алма ТУРГАНОВА