Львица гуляла по пригороду Актау



На пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в пригородном поселке Акшукур свободно передвигается львица. Животное поймали инспекторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. Информация о том, что в поселке Акшукур свободно гуляет львица, поступило на пульт дежурного 25 июня, примерно в 05:30.

«Незамедлительно на вызов выехали руководство департамента полиции, природоохранная полиция управления местной полицейской службы департамента полиции и сотрудники батальона патрульной полиции. Львица была поймана. Она здорова. В данный момент выясняются обстоятельства — откуда появилось животное», — сообщили в департаменте полиции региона.