Львица гуляла по пригороду Актау

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На пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в пригородном поселке Акшукур свободно передвигается львица. Животное поймали инспекторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz. 

Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. Информация о том, что в поселке Акшукур свободно гуляет львица, поступило на пульт дежурного 25 июня, примерно в 05:30. 

«Незамедлительно на вызов выехали руководство департамента полиции, природоохранная полиция управления местной полицейской службы департамента полиции и сотрудники батальона патрульной полиции. Львица была поймана. Она здорова. В данный момент выясняются обстоятельства — откуда появилось животное», — сообщили в департаменте полиции региона.

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