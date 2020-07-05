Кто получит вакцину от коронавируса

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В Министерстве здравоохранения рассказали о планах по вакцинации против коронавируса, передает МИА «Казинформ».                      

«Планирование вакцинации против коронавирусной инфекции может быть начато после завершения разработки и клинических испытаний вакцины и определения цены препарата. В настоящее время вакцина еще не разработана и не определена ее стоимость», — сообщили в Министерстве здравоохранения.                                

Также отмечается, что ориентировочно вакцинации будут подлежать лица из группы риска с хроническими заболеваниями, включая лиц старше 65 лет – с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких и медицинские работники. Примерное количество подлежащих вакцинации составляет 2 347 000 человек.                                                     

По состоянию на 4 июля в Казахстане зарегистрировано 1452 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 924 без клинических проявлений. От коронавируса скончались 188 человек. 15556 человек по последним данным выздоровели. 

Всего в стране выявлено 47171 заболевших.

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