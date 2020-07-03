Верховный муфтий рассказал о правилах погребения и поминок

C именем Аллаха Милостивого и Милосердного!

Уважаемые сограждане, дорогой джамаат!

Как известно, угроза эпидемии растет с каждым днем.

Береженого Бог бережет. Поэтому, отнеситесь серьезно к этой болезни, ведь безразличие к эпидемии, которая угрожает всему миру, может негативно сказаться не только на нас самих, но и на жизни тех, кто нас окружает.

В связи с этим Духовное управление мусульман Казахстана призывает мусульманскую общину страны соблюдать следующие правила участия в погребальной молитве (джаназа намаз) и поминальном обеде:

Выполнять требования касательно погребальной молитвы:

— участие только одного священнослужителя в погребальной молитве;

— на погребальной молитве должны присутствовать только члены семьи и близкие родственники;

— на погребальной молитве должны присутствовать не более 30 человек;

— человек с лихорадкой или кашлем не должен посещать погребальную молитву;

— человек, посещающий погребальную молитву, должен соблюдать санитарные нормы (носить маску, медицинские перчатки и держать расстояние не менее двух метров);

Омывать тело умершего от эпидемии согласно указаниям врача;

— общее время погребальной молитвы и проповеди не должно превышать 5 минут;

— не обмениваться рукопожатием во время погребальной молитвы;

— соблюдать дистанцию не менее двух метров при выпрямлении рядов погребальной молитвы;

— джамаат должен немедленно покинуть кладбище после погребения умершего;

— пожилым людям, людям со слабым здоровьем (мужчинам и женщинам) и детям не следует посещать погребальную молитву;

— не проводить конак асы;

— не проводить поминки после погребения или ограничиться узким кругом членов семьи.

Выполнять требования поминальных обедов (семь дней, сорок дней, годовщина и т.д.):

— не проводить поминки или ограничиться лишь членами семьи и близкими родственниками;

— участие только одного священнослужителя;

— соблюдать санитарные нормы (носить маску, надевать медицинские перчатки и соблюдать дистанцию).

Уважаемый джамаат!

Всемогущий Аллах предупреждает в Коране: «Не подвергайте себя опасности своими руками». Наша жизнь и здоровье — это аманат Всемогущего Аллаха.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в одном из своих наставлений строго запретил людям вредить себе или другим. Шариат заявляет о необходимости карантина, чтобы остановить распространение инфекционного заболевания, когда распространяются симптомы эпидемии. Поэтому долг каждого мусульманина — предотвращать распространение недуга.

Уважаемые соотечественники!

Если у вас кашель, лихорадка или затрудненное дыхание, мы советуем вам своевременно обратиться к врачу, а также не посещать общественные места и даже мечети, и молиться дома!

Пусть Всевышний Аллах защитит нашу страну и людей от различных болезней! Аминь!