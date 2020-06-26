Уважаемые жители Атырауской области!

​Сообщаем, что для захоронения умерших откоронавирусной инфекции (Covid-19) в городе Атырау, мкр.Жумыскер недалеко от кладбища«Мукаш», была выделена территория для мусульманского и христианского кладбищ.

​В соответствии с алгоритмом санитарных норм тела покойных не будут передаваться их родственникам. Захоронения будут осуществляться только на выделенной территории.

​Тем не менее, в процессе захороненияпокойных могут принять участие их близкие родственники. Все это необходимо осуществлять с соблюдением санитарных требований.

​Во время похорон будут учитываться вероисповедание и традиции покойных. Отведенное место будет разделено на две части ограждением, и в дальнейшем здесь останутся мусульманское и христианскоекладбища.

​При принятии указанного решения также были учтены мнения (фатва) религиозных деятелей.

​Все похоронные обряды будут выполняться в соответствии с национальной и религиозной приверженностью покойного.

​Кроме этого, отмечаем, что спустя 15-20 дней после захоронения покойного можно оградить могилу и посетить ее.

​С учетом сложившейся ситуации в стране, мы верим, что вы с пониманием отнесетесь к принятому решению.

С уважением,

Управление по делам религий Атырауской области