Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по МНЭ РК Атырауской области проводит публичные слушания при рассмотрении уведомления о предстоящем повышении предельной цены ТОО «Атырау Энергосату» на розничную реализацию электрической энергии в связи с повышением Министерством энергетики РК предельных тарифов станций.

Согласно Правилам ценообразования на общественно значимых рынках, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 1 февраля 2017 года №36, в целях обеспечение гласности, информированности, соблюдения баланса интересов потребителей и субъектов, прозрачности формирования цен на товары (работы, услуги) и достоверности — публичные слушания при рассмотрении Уведомлений проводятся не позднее, чем за десять календарных дней до принятия решения о согласовании цен.

На слушания приглашаются депутаты маслихатов, представители органов местного самоуправления, государственных органов, общественных объединений, средств массовой информации, а также потребители, независимые эксперты и субъекты общественно значимых рынков.

Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Атырауской области на сегодняшний день, в целях нераспространения коронавирусной инфекции, в соответствии с пунктом 7 Постановления Главного государственного санитарного врача Атырауской области №52 от 30 мая 2020 года и письма Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 13.07.2020 г. №21-29-8-10-2715, запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей.

При этом, согласно вышеуказанного письма, допускается проведение публичных слушаний в режиме онлайн.

Учитывая вышеизложенное, публичные слушания состоятся 17 июля 2020 года в 11.00 часов в режиме онлайн, посредством социальной сети Facebook на официальной странице Департамента (https://www.facebook.com/profile.php?id=100049879130065&ref=bookmarks ).

Каждый желающий может задать вопрос касательно Уведомления о предстоящем повышении предельной цены на розничную реализацию электрической энергии в режиме онлайн.

Контактные телефоны Департамента: 8(7122) 30-60-48, 30-81-44.

Контактный телефон субъекта общественно значимого рынка ТОО «АтырауЭнергосату»:8 (7122) 99-42-44.