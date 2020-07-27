NCOC и местное сообщество объединили усилия в борьбе с COVID-19

Быстро распространяющийся вирус COVID-19 проник практически в каждый уголок нашей планеты. Многие компании по всему миру прикладывают немало усилий для преодоления пандемии. Одна из крупнейших нефтегазодобывающих компаний в Казахстане — NCOC разработала собственный упреждающий подход, начав в числе первых в стране внедрять конкретные меры по предотвращению распространения вируса COVID-19.

После объявления чрезвычайного положения в стране 15 марта 2020 года компания NCOC перевела большинство сотрудников на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы всему персоналу. Это решение было принято в качестве временной меры для обеспечения социального дистанцирования, направленного на сдерживание распространения COVID-19.

Защита здоровья, обеспечение безопасности и благополучия людей является основной ценностью в компании NCOC. Это в равной мере применяется как непосредственно к сотрудникам компании, так и к персоналу подрядчиков. Руководствуясь этим принципом, компания разработала концепцию для своих производственных участков с ограничениями, действующими в течение 90 дней. Согласно этому плану действий был введен обязательный карантин для производственного персонала до начала работы на объектах компании. Следует отметить, что компания NCOC в числе первых внедрила экспресс-тесты на COVID-19 в г. Атырау. После 14-дневного карантина весь ключевой персонал объекта проходит лабораторное обследование методом ПЦР для получения доступа на производственные участки.

Кроме того, NCOC разработала конкретный план действий, в котором четко определены ключевые действия, роли и обязанности на случай возникновения вероятного или подтвержденного случая COVID-19. Так, в рамках мер по оказанию всесторонней поддержки для своего персонала в г. Атырау, г. Актау и г. Нур-Султан, компания обеспечила выдачу одноразовых масок в первые месяцы вспышки коронавируса, когда аптеки столкнулись с нехваткой медицинских масок. Компания заказала достаточное количество масок для всего персонала и членов их семей, еще раз доказав, что забота о здоровье и благополучии сотрудников и их семей является первоочередным приоритетом.

Впрочем, не менее важным для компании является поддержка местного населения. Учитывая, что пандемия COVID-19 создает серьезные проблемы для систем здравоохранения во всем мире, NCOC выделила значительные средства в помощь медицинским учреждениям Атырауской и Мангистауской областей. Компания работает в тесном контакте с областными государственными органами, Правительством и другими партнерами для оказания поддержки местным больницам и внедрения профилактических мер, направленных на предотвращение распространения вируса.

Начиная с марта, NCOC в целях поддержки систем здравоохранения в борьбе с COVID-19 поставляла крайне важное медицинское оборудование и медицинский инвентарь. В частности, компания поставила в Атыраускую областную больницу №2, где проходят лечение пациенты с COVID-19, современное оборудование для интенсивной терапии. Это аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для детей и взрослых, дефибрилляторы с функцией ЭКГ и внешней кардиостимуляцией, многофункциональные кровати для интенсивной терапии, портативный аппарат ультразвуковой диагностики, различные анализаторы, мониторы и многое другое критически необходимое оборудование. Следует отметить, что сама областная больница №2 была построена в г. Атырау в 2016 году в рамках проектов инфраструктуры и социального назначения NCOC. Сегодня это основное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи в области.

Помимо этого, целому ряду областных медицинских учреждений были предоставлены более тысячи различных расходных материалов (в том числе, эндотрахеальные трубки, орофарингеальные воздуховоды, электроды для дефибрилляторов и многое другое) и санитарно-гигиенический инвентарь (раздатчики для салфеток, локтевые дозаторы, ведра с отжимом и т.д.). Также NCOC специально пригласила британского врача интенсивной терапии, который проводит регулярные курсы обучения, семинары и консультации для местных врачей по интенсивной терапии пациентов с COVID-19.

Аналогичным образом для медицинских учреждений Мангистауской области NCOC предоставила три автомобиля скорой медицинской помощи и значительное количество жизненно необходимого оборудования, в том числе современное оборудование искусственной вентиляции легких, многофункциональные кровати, дефибрилляторы, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала и многое другое. Еще одна поставка медицинских средств и оборудования находится в пути.

Так, благодаря поддержке NCOC значительно укрепилась материально-техническая база областной системы здравоохранения. Общая стоимость закупленного и переданного в дар оборудования и услуг составляет 2,5 миллиарда тенге.

Помимо помощи системе здравоохранения, NCOC также решила помочь местным школам. По договоренности с местными государственными органами компания передала компьютеры для обучения детей в режиме онлайн. Компьютеры были доставлены в Атырауский департамент образования для распределения среди школьников из нуждающихся семей. Всего компания NCOC передала более 1 200 компьютеров, оснащенных программным обеспечением Windows 10.

Сотрудники NCOC, включая подрядчиков и субподрядчиков, также не остались в стороне и вышли с собственной инициативой по сбору средств для помощи малообеспеченным семьям, реализованной в рамках кампании #bizbirgemiz («Мы вместе»). Буквально за четыре недели было собрано порядка 2,5 миллиона тенге. Несмотря на социальное дистанцирование, люди проявляют изобретательность для поддержки друг друга, протягивая руку помощи наиболее уязвимым членам общества.

Поскольку борьба с пандемией COVID-19 еще далека до завершения, компания продолжает оказывать поддержку жителям Атырауской и Мангистауской областей. За годы работы NCOC стала неотъемлемой частью местного сообщества, и для компании является очень важным оказание максимально возможной поддержки в это сложное время.

Куанышбек МУХАНОВ

Директор по охране здоровья, труда,

окружающей среды

и обеспечению безопасности

Норт Каспиан Оперейтинг Компани (NCOC)