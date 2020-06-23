Хотите получить $3000 для реализации социального бизнеса?

Объявляем прием заявок на конкурс по социальному предпринимательству StartUP Battle среди молодежи Атырау от Британского Совета и корпорации @Chevron в партнерстве с акиматом Атырауской области @akimat_atyrau. Конкурс проходит в рамках проекта «I-SEED: Инновации — социальное предпринимательство и образование».

Кто может принять участие?

Начинающие и опытные предприниматели в возрасте от 18 до 29 лет.

Регистрационный период: 15-26 июня 2020 год.

Ссылка на регистрацию в био и в актуальных историях.

Дополнительная информация, здесь👇

Контакты: +7 777 336 77 95, botagoz.kozhakhmetova@kz.britishcouncil.org

https://www.britishcouncil.kz/ru/i-seed/about

Форма регистрации на казахском языке

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wXVirt3MRkCyoWJFosyj7OS659mKObtNqM2B4TTCQNlUMzBTMTNESkNBM0Q2N0hDVzQ2V1pYTlBaOC4u

Форма регистрации на русском языке