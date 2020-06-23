Хотите получить $3000 для реализации социального бизнеса?

Объявляем прием заявок на конкурс по социальному предпринимательству StartUP Battle среди молодежи Атырау от Британского Совета и корпорации @Chevron в партнерстве с акиматом Атырауской области @akimat_atyrau. Конкурс проходит в рамках проекта «I-SEED: Инновации — социальное предпринимательство и образование».
Кто может принять участие?
Начинающие и опытные предприниматели в возрасте от 18 до 29 лет.
Регистрационный период: 15-26 июня 2020 год.
Ссылка на регистрацию в био и в актуальных историях.
Дополнительная информация, здесь👇
Контакты: +7 777 336 77 95, botagoz.kozhakhmetova@kz.britishcouncil.org
Форма регистрации на казахском языке
Форма регистрации на русском языке