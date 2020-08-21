Пятнадцать дней в раю

В этом году у меня, как и у большинства, отпуск прошел в пределах родного региона. Подустав от городской суеты, вместе со своей семьей решили поехать в родной Курмангазы.

К слову, это было в июле. Да-да, именно в разгар эпидемии. И поэтому после болезни с признаками вирусной инфекции, перенесенной всей семьей, мы решили никуда не ехать и отдохнуть дома, дабы не рисковать своим здоровьем и здоровьем других людей. Пока однажды не зазвонил мобильник.

— Что вы сидите в душном городе? А ну-ка приезжайте к нам! У нас тут воздух, зелень, хоть отдохнете, — прозвучал голос свекрови в телефоне.

Предложение радостно поддержали дети и муж. Посоветовавшись с лечащим врачом, который заявил, что село — лучшая реабилитация после болезни, мы собрали вещи и отправились в путь. На 250 километров извилистой дороги трассы «Атырау – Астрахань» до назначенного пункта было потрачено четыре часа езды на автомашине. Здесь хочу отметить, что ремонтные работы на республиканской трассе кипят вовсю. Такие темпы вселяют надежду, что сдача в эксплуатацию новой магистрали состоится в срок, и уже в начале 2021 года нам будет обеспечена комфортная поездка.

На золотых песках

Середина июля по всей области выдалась знойной, и Курмангазинский район не стал исключением. Итак, райцентр, полдень, температура воздуха — плюс 40, на улице малолюдно. Лишь детские голоса, доносившиеся с берега, нарушали тишину. Оказалось, это местная ребятня радостно плескается в теплой реке под названием Шароновка. Моим детям, которым в этом году еще ни разу не удалось искупаться в большом водоеме, долго уговаривать не пришлось.

В этот день, впрочем, как и в последующие дни, подобный отдых стал для нас ежедневным, ибо всем он пришелся по душе. Безлимитное пребывание на сельском пляже подарило нашей коже позолоченный загар, который почти не отличался от дорогой процедуры спа-салона. Этот загар мы приобрели в одном из излюбленных курмангазинцами мест отдыха — на так называемых Золотых песках. Сейчас песчаные холмы заросли травой, но продолжают пользоваться популярностью среди сельчан и приезжих. А когда-то это были настоящие дюны. Наносы, передвигаемые ветром, создают совершенно другой пейзаж. Сельчане любят отдыхать здесь целыми семьями: устраивать пикники, ловить рыбу и варить уху, загорать. И так – в течение всего дня. Радует, что зона здесь чистая, после прибрежного отдыха люди не оставляют после себя груды мусора. Для этого здесь установлен специальный мусорный контейнер. Приятно удивил и тот факт, что в Курмангазы практически нет назойливых комаров. Лишь с наступлением темноты могут пристать единичные кровососы, но это ничто по сравнению с яростными атаками атырауских гнусов.

К слову, купаться в речке и гулять по набережной в будни там не запрещено. Село затихает лишь в субботу и воскресенье — карантин.

В позе лотоса

Утро в Курмангазы особенное — прохлада и запах свежей зелени. Здесь чистейший воздух, никакого рокота машин и выхлопных газов, тишина и спокойствие. Отрада для души горожанина. А предлагаемые свекровью завтрак, обед и ужин в беседке, что стоит во дворе, просто умиротворяют. Захотелось свежего салата — собери с грядки огурцы, помидоры и укроп. Желаешь принять душ – вот он, у ворот. А вода в нем нагревается естественным путем, под солнцем. Шашлыки, картошка на костре, вяленая рыба и даже нежная малина прямо с кустов. Вся эта благодать доступна, не выходя с частной территории. Такая обстановка как бальзам на душу. И прав был врач: село — отличная реабилитация!

Вообще, в Курмангазы очень красивая природа. Ближе к границе с Россией открываются удивительные места, богатые флорой и фауной. Села, расположенные там, утопают в зелени. Как рассказывают местные, главная достопримечательность Курмангазинского района — базы отдыха в дельте Волги, которые пользуются особой популярностью среди любителей-рыболовов. Самый искушенный турист может получить огромное удовольствие от общения со здешней природой. А какие лотосы здесь расцветают в середине августа! Полюбоваться на их цветение приезжают со всех соседних регионов Казахстана. Местные старожилы рассказывают, что лотос перебрался к ним с территории России — астраханского заповедника. Поначалу его было очень мало, но за несколько лет это растение в массовом порядке «мигрировало» в северо-восточном направлении и теперь радует глаз курмангазинцев. Бытует мнение, что лотос отдает предпочтение районам с максимально благоприятной экологией. Именно поэтому Курмангазинский район заметно отличается от других в Атырауской области и идеально подходит для развития туризма.

Сосед соседу — брат

Но это далеко не все, чем покорил меня Курмангазы. К вечеру, когда жара постепенно спадает, жители выходят на улицу и наслаждаются общением. Люди здесь очень дружелюбные. Соседи ладят друг с другом, словно одна большая и дружная семья. Удивило, что они даже посудой меняются – не только казанами, духовкой, но и хрустальными вазами. А промыть вместе ковер водой из водопровода? Да в два счета! Помочь с выпечкой — вообще не вопрос. Вот такие здесь дружные соседи. Кстати, многие здесь до сих пор выпекают десерты из советского периода, без которых раньше не обходился ни один семейный праздник: розочки, вафли, орешки, «Муравейник». Попробовав их, будто вновь возвращаешься в детство. Сохранили они и традицию закатывать на зиму соленья, варенья, компоты, салаты. Фрукты и овощи, к слову, тоже из собственного огорода.

Да, город и село — разные миры. Первый летом в шуме, гаме и бешеном ритме глотает пыль, а зимой оказывается в тисках промерзшего бетона. А второй живет тихой и размеренной жизнью, но без дела никто не сидит.

— Не боитесь заразиться, общаясь друг с другом? — интересуюсь я у соседей.

— Боялись, когда все массово начинали болеть, а сейчас многие переболели, а без общения люди просто не могут жить, – говорит местная жительница. – Главное, что на поминальные обеды не ходят, а если идут, то исключительно в медицинских масках. Сейчас богатые дастарханы, как раньше, не накрываются. Люди приходят, читают молитву и сразу уходят. У выхода им предлагают шелпек. Считаю, все это правильно.

По словам женщины, работающей в райбольнице санитаркой, ситуация у них уже стабилизировалась. Сейчас в этом лечебном заведении находятся больные, которые занимались домашним лечением, но не долечились. Смертей в стационаре, к счастью, уже нет. «За каждого пациента мы переживали, молились за них», — вспоминает она о тех тяжелых днях.

Село в цвету

То, что село соседствует с Россией, заметно даже в продуктовых магазинах. Товар, в основном, везут именно оттуда. Цены по сравнению с Атырау заметно разнятся. К примеру, российское молоко у них стоит дешевле – 240 тенге за литровый тетрапакет. Картофель – 80, а хлеб — 110 тенге. А самое дешевое печенье стоит 800 тенге за килограмм. Что касается развития инфраструктуры, так это отдельная тема. С появлением новых скверов, усеянных цветами, село заметно преобразилось. Ночью на улице очень красиво — неоновые подсветки на зданиях придают им современный облик. Повсюду — уличные фонари. Строятся и обновляются дороги между селами, а питьевая вода здесь бесперебойная. Хотя, как сетуют некоторые жители Курмангазы, уровень напора воды порою настолько низкий, что едва удается полить огород. А самым долгожданным событием для жителей района станет сдача нового микрорайона «Шипажай». Как только начнут выдавать земельные участки в порядке очереди, и все вокруг забурлит здесь. К слову, уже проведены коммуникации: вода, газ, свет и даже асфальт проложен.

…Двухнедельный отдых в Курмангазы для всей моей семьи в этом году был особенным. Пятнадцать дней в раю! Прежде, взяв отпуск, мы отдыхали здесь всего пару дней. Теперь мы обязательно приедем сюда на следующий год. К этому времени село наверняка станет еще краше.

Динара КАНБЕТОВА

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