Аким Атырауской области побывал в Кызылкоге

Во время рабочей поездки Махамбет Досмухамбетов ознакомился с ходом строительства внутрисельской дороги в селе Сагыз, посетил врачебную амбулаторию и аграрно-технический колледж.

В первую очередь, аким области посетил строительную площадку будущей семейной амбулатории, рассчитанной на 50 человек. «Строительство началось в 2019 году, объект будет сдан в сентябре этого года. Проектом также предусмотрено оснащение объекта медицинским оборудованием», — передает служба коммуникаций Атырауской области.

— После завершения строительства поликлиники мы приступим к обслуживанию населения в новом здании. На сегодня у нас работают четыре опытных врача и около 40 медсестер, — сообщила врач общей практики Сагызской врачебной амбулатории Балсая Еркебуланкызы, подчеркнув, что местные врачи готовы ко второй волне пандемии Covid-19.

Далее Махамбет Досмухамбетов посетил Кызылкогинский аграрно-технический колледж, имеющий 60-летнюю историю. В настоящее время в учебном заведении обучаются 118 студентов по шести специальностям. «Для них созданы все необходимые условия. В частности, имеется общежитие на 50 человек, столовая на 150 человек, библиотека и спортзал», — говорится в распространенном сообщении.

Аким области также обратил внимание на вопрос реконструкции подъездных и внутрисельских дорог села Сагыз. Кстати, к ремонтным работам, стартовавшим еще в 2019 году, в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» привлекаются местные жители. Дорога будет сдана в эксплуатацию до конца года, пообещали строители.

Фото предоставлены службой коммуникаций Атырауской области