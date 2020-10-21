Профессия — приумножать леса

Официальная часть мероприятия по празднованию Дня лесника, который отмечается в третье воскресенье октября, состоялась в стенах коммунального госпредприятия «Атырауское учреждение по охране лесов и животного мира».

Это госпредприятие занимается озеленением и лесоразведением в городе Атырау и его пригородах. Нет нужды говорить о пользе зеленых насаждений. Особенно в регионе, где господствует резко континентальный климат с его засушливым летом, жаркими и пыльными ветрами, солончаковыми суглинистыми почвами и нехваткой кислорода в атмосфере. Дело это — архиважное, как бы это выразиться по-ленински. Как и полагается, лесники на свой праздник принимают поздравления от начальства и уполномоченных государственных органов, а наиболее отличившихся представителей профессии награждают почетными грамотами, нагрудными знаками и благодарственными письмами. И в этот раз от имени администрации области и от себя лично лесников поздравил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Тулеп Орынбасаров.

В свою очередь директор коммунального госпредприятия «Атырауское учреждение по охране лесов и животного мира» Жанадиль Муратуллин, поздравляя коллег, отметил: «По Казахстану трудятся немалое число наших коллег, которые сажают и выращивают леса. В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева подчеркнуто, что по стране в ближайшие годы на территории лесных хозяйств будет высажено 2 млрд. саженцев различных пород деревьев, из которых 15 млн. планируется посадить и вырастить в населенных пунктах республики. Пользуясь случаем, призываю жителей Атырауской области быть активными в озеленении родного края. Пусть будет высажено одно или два дерева, но это станет вкладом в общую копилку озеленения страны. Наше предприятие было создано недавно, точнее в 2017 г., и с 2018 г. мы разбили свой лесопитомник. Что радует, молодые саженцы принимаются. В будущем планируем раздавать саженцы населению для озеленения города, высаживать лесополосы вдоль автотрасс, озеленять пригороды города».

Династия лесоводов

Назгуль Жумекеева работает в Атырауском учреждении по охране лесов и животного мира мастером по лесоразведению. Профессию свою выбрала осознанно. В 1997 году Назгуль окончила учебу на факультете лесного хозяйства в известном на всю республику Алматинском СХИ (сельхозинститут). И стала дипломированным специалистом в сфере лесхоза. На ее профессиональный выбор повлиял отец Курманбай Жумекеев, проработавший в этой отрасли более 40 лет.

– Профессия лесовода очень благородная. Я горжусь своей профессией и благодарю судьбу, что выбрала именно ее. Так как она приносит людям радость, ведь они отдыхают в тени деревьев, наслаждаются чистым воздухом. Сажая каждое дерево, сажая парки и зеленые зоны, мы приукрашиваем родную землю, обогащаем свою природу. Мой отец всю жизнь был лесником, любил повторять мудрую казахскую пословицу: «Украшением человека являются умные и воспитанные сын и дочь, а украшением земли является цветущий и пышущий лес», – говорит Назгул Жумекеева.

Назгуль также занимается частным лесоводством, их семейный бизнес КХ «Аяулым» специализируется на выращивании саженцев. И с гордостью говорит, что вырастила в собственном хозяйстве порядка 200 тысяч деревьев. Это и любимое дело, и хороший доход, и для души отдых одновременно. Одна из первых она активно занялась разведением хвойных пород деревьев в регионе. И очень хочет, чтобы молодежь наконец-то потянулась к земледелию, лесоразведению, и считает, перефразируя известную пословицу, что не только «нефтью един человек», если можно так выразиться. И утверждает, что земля прокормит, если на ней самозабвенно трудиться, в том числе, выращивая леса и деревья, разбивая парки и сады.

Зеленый пояс – все еще впереди

Как сообщалось ранее, для озеленения г. Атырау и создания вокруг него зеленого пояса разработан масштабный десятилетний проект. Жанадиль Муратуллин упомянул о готовящемся на сей счет меморандуме с крупнейшими предприятиями-недропользователями, работающими в регионе. Напоминаем, проект предусматривает определение участков под озеленение, ответственного исполнителя и график посадок деревьев. Для реализации проекта потребуются средства. Так как основными источниками выбросов в регионе являются нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, то согласно принципу «загрязнитель платит» определен список предприятий области, такие как ТШО, НКОК, ЭМГ, АНПЗ и другие, за которыми закрепят участки под озеленение и первоначальный уход в течение 3-5 лет. В последующем эти участки передадут либо городу либо лесным хозяйствам. В планах уже осенью текущего года провести посадку первых деревьев непосредственно в городе, а со следующего – начать работы по созданию зеленого пояса вокруг Атырау.

Тимур КАЗИЕВ