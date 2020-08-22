В связи с чем санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана оказалась на грани разрушения? И каким образом принятый в июле 2020 года кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» должен изменить ситуацию?

«За последние годы служба СЭС неоднократно подвергалась реорганизациям, вследствие чего задачи и функции санитарно-эпидемиологических служб в корне изменились. Штаты сократились в четыре раза, произошел большой отток опытных кадров санитарных врачей, врачей-эпидемиологов, а уровень инфекционной заболеваемости остается в среднестатистических пределах…» (из обращения эпидемиологов страны к министру здравоохранения Казахстана Алексею Цою).

Корреспонденты «ПК» выслушали точки зрения по этим вопросам ветеранов сферы здравоохранения Атырауской области Ерболата Уаисова и Дины Камеловой.

Ерболат Уаисов, врач-эпидемиолог, стаж работы — 40 лет, бывший заместитель руководителя облСЭС, ныне работает в областном центре психического здоровья:

— Сегодня в связи с распространением коронавирусной инфекции многие стали понимать необходимость санитарно-эпидемиологической службы, так как от организации противоэпидемических мероприятий напрямую зависит уровень заболеваемости. Эпидемиологи как следователи определяют круг контактных лиц, границы очагов. И в современных реалиях мы вынуждены отметить низкую интегрированность санитарно-эпидемиологической службы в первичную медико-санитарную помощь,что ослабляет профилактическую помощь населению, — говорит ветеран медицины. — За последние 5 лет санитарно-эпидемиологическая служба пережила пять реформ. Сначала бывший комитет госсанэпиднадзора МЗ РК был преобразован в Агентство защиты прав потребителей, затем — в комитет защиты прав потребителей министерства национальной экономики (МНЭ РК), потом — в комитет охраны общественного здоровья и сейчас — в комитет контроля качества товаров и услуг в составе министерства здравоохранения РК. И как врач-эпидемиолог, могу сказать, что, по сути, некогда мощная республиканская организация — санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана — была уничтожена.

Ветеран службы санитарного надзора, вспоминая годы своей работы, сказал, что в 80-е годы это была единая санитарно-эпидемиологическая служба со своей лабораторией.

– И тогда в Атырау начитывалось более 500 специалистов эпидемиологов, вирусологов. Мы собирали, изучали и анализировали информацию о заболеваемости и на основе этих данных могли прогнозировать и разрабатывать рекомендации для проведения профилактических мероприятий. Сегодня в регионах врачей нашей специализации можно пересчитать по пальцам, а в районах их вообще нет. Более того, сейчас в комитете контроля качества товаров и услуг, отвечающем за санитарно-эпидемиологическое состояние населения, в том числе и за борьбу с Covid-19, работают и возглавляют подразделения специалисты, не имеющие соответствующего образования: экономисты, фармацевты, гинекологи, кто угодно, только не эпидемиологи, — продолжает говорить врач. — Скажу больше, одно время комитет даже не принимал на работу выпускников вузов нашей специализации, аргументируя тем, что комитет выполняет другую задачу. И медицинские вузы перестали готовить санитарных врачей по специальности «гигиена, санитария и эпидемиология», что привело к дефициту квалифицированных специалистов санитарно-эпидемиологического профиля.

Сегодня главные врачи республики, регионов дают рекомендации, правила, как должны работать супермаркеты, различные сервисы, увеселительные заведения. Но кто осуществляет за этим контроль? И где та СЭС, к которой можно было адресовать эти вопросы, сообщить о грубых нарушениях правил? – задает сам себе вопрос собеседник.

— Возможно, это решение было оправданным, как известно, инфекционных заболеваний стало меньше?

— Да, такие заболевания, как гепатит А, B, дизентерия, брюшной тиф, корь, дифтерия, которые ежегодно давали вспышки инфекции раньше, исчезли. Но разве можно было полностью закрыть факультеты данной специализации?! Вспомните ситуацию с педиатрией. Одно время стали готовить только врачей общей практики, и сегодня у нас педиатров не хватает. Потом педиатрический факультет все же открыли, но чтобы восстановить нехватку врачей этой специализации, нужно как минимум 10 лет. Сейчас такая же ситуация складывается и с эпидемиологами, вирусологами. Несмотря на то что в июле этого года приняли закон, и медвузы теперь вновь будут готовить специалистов этой сферы, квалифицированных врачей мы будем ждать еще долго, — констатирует Е. Уаисов, отмечая, что мы должны быть готовыми к особо опасным инфекциям.

Дина Камелова, ветеран системы здравоохранения, экс-заместитель руководителя областного управления здравоохранения:

— Санитарно-эпидемиологический надзор охватывает все сферы жизнедеятельности человека, поэтому эпидемиологическая служба должна занимать ключевую позицию в системе здравоохранения, — сказала Дина Камелова. — Жизнь показала, что при реализации государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» произошла ошибочная переориентация деятельности органов санитарно-эпидемиологического контроля на службу общественного здоровья. И в связи с этим, на мой взгляд, отсутствует координация и распределение ряда функций и полномочий между санитарно-эпидемиологической службой и другими надзорными и контролирующими органами. Управление эпидемиологического надзора затерялось среди многочисленных управлений, и сегодня нет никого, кто бы отвечал за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Поэтому изменения в Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», где говорится о создании нового комитета СЭС как отдельной единицы — требование времени и ситуации в мире, — резюмировала ветеран здравоохранения.

Анжелика КИМ