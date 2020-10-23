«Платную медицину надо убрать. Пусть все лечатся за счет медстрахования. Платить можно только в том случае, если государство не покрывает помощь».

Столь категоричное мнение озвучил недавно председатель общественного совета Атырауской области Мурат Утешев. И при всей резкости высказывания нельзя не отметить, что предложение вполне аргументировано. Задумайтесь, ежегодно крупные организации и частные лица платят большие, очень большие деньги отечественным и иностранным медицинским компаниям за то, что можно получить бесплатно за счет государства. Особенно это касается нашей области, где есть нефтегазовые предприятия и их многочисленные подрядные организации, предоставляющие своим работникам социальный пакет в виде страховки на медицинское обслуживание.

— Зачем человеку лечить банальный насморк в частной клинике за деньги, свои или компании, когда он может вылечить его в государственном медучреждении, — вопрошает М. Утешев. — Наши поликлиники и больницы не совсем готовы соперничать с частными, и в результате больному приходится платить из собственного кармана, хотя он уже заплатил за свое лечение, отчисляя проценты за страховку.

Частная медицина в Казахстане появилась на заре независимости. Вначале это были первые медицинские кабинеты, потом центры, сейчас это уже целые компании, иногда международные, с филиалами в разных городах. Немало таких частных медицинских компаний зарегистрировано именно в нашем регионе, так как здесь сосредоточены богатейшие предприятия, готовые предложить своим сотрудникам и их семьям соцпакет, куда входит обслуживание в частных медцентрах, где, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Но получается, что те самые работодатели платят дважды за человека: в первый раз – по закону два процента от заработной платы своего сотрудника в ФОМС, во второй раз – за медстраховку как дополнительный вид помощи сотруднику в рамках соцпакета.

— Несомненно, это хорошо, что компания поддерживает своего работника. Но зачем дважды платить за то, что человек может получить бесплатно по государственной страховке. Таким образом, крупные предприятия годами вкусно и сытно кормят определенные медицинские компании. Пусть работодатель оплачивает только те медицинские услуги, которые не входят в перечень обязательного социального медстрахования, — говорит Мурат Утешев, еще раз акцентируя на этом внимание.

Секретные сведения

Информация о том, сколько же платит организация за медстраховку своего работника, оказалась строго конфиденциальной. Ни одна пресс-служба нефтяных компаний, которых у нас немало, не стала раскрывать свои карты, ограничившись описанием схемы работы с частными медорганизациями. Выглядит это так. Раз в году компания объявляет тендер на предоставление определенных медуслуг в рамках обозначенной суммы. В тендере участвуют 25-30 медицинских компаний. Чаще всего работникам предлагают самим выбрать, где бы он желал лечиться. Например, солидный пакет своим сотрудникам предлагает НКОК — они могут не только лечиться за счет своей компании, но и получать бесплатно лекарства. Застрахованным за счет работодателя и членам их семей можно, конечно, пойти в поликлинику по месту жительства, но они предпочитают обслуживаться в частной – все равно работодатель платит. При этом оплата производится независимо от того, лечишься ты или нет, каждый день проходишь обследование или так ни разу и не воспользовался пакетом.

Мнения специалистов

Директор Атырауского филиала «Некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Куралбек считает, что крупные богатые компании могли бы платить ту же медстраховку, но включив в нее только те услуги, которые не входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

— Есть такие медицинские услуги, которые предоставляются платно или за счёт добровольного медицинского страхования, — отмечает директор. — Если человек желает комфортные условия, например, отдельную палату с телевизором, холодильником и кондиционером или получить такое же лечение в столице, допустим, то такие услуги работодатель может ему предоставить за счет дополнительного страхования. Все остальное человек может получить за счет своей обязательной страховки, то есть по линии нашего фонда.

По данным Атырауского филиала ФОМСа, в нашей области 59 частных медицинских компаний. Из них только 27 заключили договоры с ФОМС на обслуживание застрахованных. Остальные не торопятся, так как и так хорошо зарабатывают за счет отчислений нефтяников. Действительно, зачем лечить толпы людей, когда можно работать, особо не напрягаясь? В нефтяных компаниях работают люди, имеющие возможности следить за своим здоровьем, да и перед приемом на работу их состояние тщательно проверяется. Значит и расходы на лечение в случае необходимости будут минимальные.

Председатель Атырауского областного профессионального союза работников медицины Нуртан Сарсенова много лет работает в системе здравоохранения. И она тоже не понимает, чем руководствуются нефтяные компании, отдавая большие деньги частникам.

— Зачем работодатель дважды платит за своего работника, когда можно получить такую же помощь в рамках ОСМС. Лучше на деньги, которые крупные компании перечисляют, а если сказать точнее, «кормят» частные медицинские центры, построить общегородской физкультурно-оздоровительный центр, спортивный комплекс, который будет функционировать бесплатно для их сотрудников и членов их семей. Вот это и будет реальный вклад в их здоровье, здоровый образ жизни. Ведь, как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Что касается частной медицины, но она может предоставлять услуги, которые мы не можем получить за счет своей страховки. Например, услуги эстетической медицины, косметологии или коррекции зубов.

Еще один наш респондент, директор Атырауской городской поликлиники №4 Меруерт Утегалиева считает, что государственные больницы и поликлиники вполне могли бы конкурировать с частными, если бы решили вопрос с кадровым обеспечением.

— Кадровый вопрос – самый актуальный. Например, мы бы с удовольствием открыли кардиологический кабинет, но нет врачей. Если мы смогли бы заключить договор с нефтяной компанией, пригласили бы хорошего врача, — говорит М. Утегалиева. — Тут вопрос в сервисе и в качестве. Мы можем это сделать со временем.

Бесплатно тоже хорошо

Будущую маму Райсу на поздних сроках из-за тяжелой анемии направили лечиться из г. Кульсары в областной перинатальный центр. У соседки по палате она узнала, что центр предлагает платные услуги. За 90 тысяч тенге врачи нашего роддома готовы вести беременность от начала до самых родов — консультации, рекомендации, упражнения, правильное питание, подбор лекарств. 90 тысяч тенге — и внимательное отношение медперсонала к будущей маме с ее тысячами вопросов обеспечено. Не это ли самое главное?

Райса не понимает, за что платить, если то же самое тебе может и должен предложить участковый врач-гинеколог.

— Зачем платить за то, что положено бесплатно. Мой участковый врач ведет эту же работу, не требуя ничего взамен. Охотно отвечает на вопросы, поддерживает связь по телефону, — рассказывает Райса. — Правда, собираюсь после родов выбрать себе отдельную палату, так как по первому опыту знаю, что если в палате сразу несколько рожениц и новорожденные, буду плохо спать, а это отразится на молоке. За это готова заплатить.

Житель Атырау Сагиндык заплатил 18 тысяч тенге одной лаборатории, где прошел ультразвуковое исследование брюшной полости.

— У меня было нарушение функций кишечника, и врач дал направление на бесплатное обследование в УЗИ-кабинет, который находится при областной больнице. Но там очень большая очередь, записывают за десять дней вперед. А живот беспокоит. Пришлось пойти в частный медкабинет и заплатить за то, что положено от государства бесплатно, — говорит он.

В свое время у отца Сагиндыка были проблемы со зрением – пожилого человека мучила катаракта левого глаза. Это лечится за счет средств государства, но очередь была длинная, а человек ждать не мог, зрение стремительно ухудшалось. Пришлось заплатить за операцию 280 тысяч тенге. Через месяц после операции Сагиндык повел отца на обследование второго глаза. И чтобы не платить, заранее поставил его в очередь на квоту. Операцию сделали бесплатно. В первом и во втором случае оперировал один и тот же хирург, но форма оплаты была разной.

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Частная медицина должна присутствовать на современном экономическом рынке, как одна из форм бизнеса. Хорошим доходом для них могут стать средства из Фонда медстрахования. Человек может самостоятельно оплачивать только те виды услуг, которые не гарантирует государство, то есть ФОМС. Как этого добиться? Надо поднимать на новый уровень работу государственных поликлиник и больниц. Делать их конкурентоспособными. Может, тогда работодатель перестанет ежегодно отчислять миллионы тенге частным медицинским компаниям, а направит свои финансовые средства на другое, более полезное дело в поддержку своих работников.

Айбек ГАБДУЛЛИН, директор ТОО «Медикал Жайык»: «Надо выстроить систему таким образом, чтобы государственная медицина могла конкурировать с частной. В той и другой среде работают наши врачи, чаще всего одни и те же, разница лишь в условиях. А если условия хорошие, то и работается лучше. Надо добиться того, чтобы врач в обычной поликлинике работал в таких условиях и получал столько, сколько его коллега из частной. А раз так, то и надобность получать услуги платно отпадет. Тогда частные клиники будут предоставлять услуги за счет страхования. Считаю, что частные клиники – это хороший пример того, как надо работать».

Мурат УТЕШЕВ, председатель общественного совета: «Зачем человеку лечиться в частной клинике за деньги, свои или компании, когда он может вылечиться в государственном медучреждении? Наши поликлиники и больницы не совсем готовы соперничать с частными, и в результате больному приходится платить из собственного кармана, хотя он уже заплатил за свое лечение, отчисляя проценты за страховку».

Марина КУАНЫШЕВА

Фото из архива редакции «ПК» и из открытых источников