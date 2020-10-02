Предстартовая сверка

Проблема крупным планом
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Несмотря на то, что прошлогодний отопительный сезон прошел без эксцессов, расслабляться не стоит. Вопросам подготовки социальных и жилых объектов к запуску теплоснабжения необходимо уделить первостепенное внимание, призвал на совещании с коммунальщиками аким области Махамбет Досмухамбетов.  Какие проблемы были озвучены и как они будут решаться?

Ремонтная кампания: этап завершения

Руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бауыржан Тухфатов проинформировал о готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории Атырауской области.

– Так, на 23 сентября из 1 737 многоквартирных жилых домов, имеющихся в регионе, гидравлические испытания прошли 1 699 (98%). Полностью готовы к запуску тепла 408 объектов образования и 147 объектов здравоохранения. В рамках  подготовки к отопительному сезону отремонтировано 19,6 км тепловых сетей, 782,8 км электрических сетей и 3,08 км водопроводных и канализационных сетей, – отчитался он.

В частности, в мкр. Нурсая г. Атырау проведен капремонт магистрального трубопровода по теплу диаметром 425 мм общей протяженностью 3 045 метров, а в Индерском районе в семи котельных старые котлы полностью заменены на новые. Кроме того, на выделенные средства для проведения предстоящего отопительного периода в районах было обновлено оборудование, проведен текущий и капитальный ремонт тепловых и канализационно-водопроводных сетей зданий. Всего в рамках подготовки к предстоящим холодам выделено 6,3 млрд тенге, в том числе из местного бюджета – 3,6 млрд. тенге и за счет собственных средств предприятий – 2,7 млрд. тенге.

В соответствии с планом мероприятий на АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» проведен ремонт основных установок, а именно капитальный ремонт четырех теплоагрегатов (№№1, 3, 4, 13) и трех турбоагрегатов. На ТЭЦ осталось отремонтировать лишь турбоагрегат №3, который  планируется завершить в октябре текущего года в соответствии с утвержденным графиком. Запланированные ремонтные работы не препятствуют прохождению отопительного сезона. Теплоагрегаты АТЭЦ обеспечены резервным запасом топлива. На сегодняшний день резервный запас мазута на этом энергетическом предприятии составляет 3 000 тонн. В Министерство энергетики РК дополнительно отправлена заявка еще на 2 000 тонн мазута для пополнения резерва. 

Баланс – дело тонкое

Махамбет Досмухамбетов поднял ряд проблемных вопросов, которые никак не найдут своего  решения. В частности, наличие 31,5 км бесхозных тепловых сетей по городу Атырау. На сегодняшний день вопрос передачи названных линий на балансовое содержание не решен. Кроме того, тепловые пункты в микрорайонах Балыкши, Береке, Нурсая в областном центре все еще не переданы на баланс эксплуатирующей организации. Также в регионе, в основном в районах области, до сих пор  практикуется установка отопительных котлов в многоэтажных жилых домах, что не соответствует требованиям безопасности по эксплуатации газовых отопительных котлов.

Второй вопрос – имеющаяся по области задолженность за потребленный природный газ в размере 15 млн тенге.

Подытоживая заседание, глава региона дал ряд конкретных поручений для решения сложившихся проблемных моментов в сфере ЖКХ области. Так, областному  управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимам районов и города Атырау совместно с заинтересованными органами поручено обеспечить беспрепятственное прохождение отопительного сезона 2020-2021 годов. По поводу сложившихся 15 млн тенге долгов за  потребленный природный газ Махамбет Досмухамбетов поручил разработать и внести предложения по погашению дебиторской задолженности заинтересованным ведомствам и организациям. Управление образования получило задание в соответствии с подписанными договорами  своевременно завершить ремонт 13 организаций образования, в которых проводится капитальный ремонт. Акимат города Атырау должен завершить работы по гидравлическому испытанию многоэтажных жилых домов в областном центре. А также совместно с областным управлением финансов организовать работу по передаче на баланс 31,5 км бесхозных тепловых сетей и теплопунктов с сетями в микрорайонах Балыкши, Нурсая, Береке.

Тимур КАЗИЕВ

Фото из открытых источников

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